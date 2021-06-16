Барнаульская семья Кабышевых воспитывает четырех детей - Анну, Еву, Маргариту и Дарью. История этой семьи в чем-то типична для аграрного Алтайского края. Медсестра краевого кардиологического диспансера Ольга Кабышева родом из Усть-Калманского района, ее супруг Евгений, работающий водителем-монтажником в "Дорожных знаках Алтая", - из Косихинского. Познакомились в Барнауле, семью создали шестнадцать лет назад и все время жили на съемных квартирах. А теперь купили в ипотеку четырехкомнатную в уютном микрорайоне, совсем недалеко от кардиодиспансера.

- Для покупки квартиры мы использовали средства федерального материнского капитала. А затем родилась доченька Даша, и мы взяли субсидию - 450 тысяч рублей - в рамках программы господдержки многодетных семей с ипотекой, оформили региональный маткапитал. Пользуемся всеми мерами социальной поддержки, гарантированными президентом России, - поясняет многодетная мама.

Ольга признается, что до сих пор пребывает в приподнятом настроении - наконец-то появилось жилье, где она сама себе хозяйка. Квартира Кабышевых на первом этаже, что удобно для семьи с маленькими детьми: раньше соседи снизу часто жаловались - дети же шумные, любят побегать, поиграть. Ремонт делали сами: меняли полы в детских комнатах и гостиной, проводку, обои. По словам хозяйки, супруг у нее на все руки мастер.

- Девочки тоже помогли с ремонтом, хоть мы их и не просили. Видели бы вы, как они обои старые отдирали. Сейчас у нас очень хорошая, теплая квартира.

Кабышевы получают ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей, которая выплачивается в рамках национального проекта "Демография". Одной из последних хороших новостей для Ольги и Евгения стало одобрение заявки на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

- В Алтайском крае по состоянию на конец мая ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно назначена по новым правилам 15 134 семьям, в которых воспитывается 19 114 детей. Из них на 15 318 детей выплата назначена в максимальном размере - 10 611 руб-лей, это сто процентов прожиточного минимума на детей, установленного в нашем регионе, - отмечает Оксана Кудинова, начальник управления по социальным выплатам и обеспечению деятельности краевой минсоцзащиты.

В многодетной семье, да еще с четырьмя девочками, деньги лишними никогда не будут.

- Я пока в декретном отпуске, папа у нас добытчик, вкалывает, постоянно в командировках. Конечно, на одну зарплату жить непросто, но у нас очень дружная семья, и это сильно помогает. Выплаты на детей мы тратим на них - девочки подрастают, становятся привередливыми в выборе одежды. Все знают, что такое ребенка в школу снарядить: старшая, Аня, девятый класс окончила, Ева в первом классе отучилась. Вы сегодня позвонили, а у нас день рождения у Риты, ей шесть лет исполнилось. Сделаем все дела дома и пойдем гулять, дети просятся на аттракционы, купим мороженое - праздник же в семье. Девчонки очень разные по характеру, но я со всеми нахожу общий язык. Дети - самое большое счастье в жизни, - уверена Ольга.

P. S.

После этого разговора корреспондент "РГ" пошел покупать большой торт для большой семьи.

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