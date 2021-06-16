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16.06.2021 15:50
Рубрика: Власть

В Новосибирской области возобновили строительство Восточного обхода

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
 Ход строительства Восточного обхода и реконструкции автодороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий проконтролировал губернатор Андрей Травников во время выездного совещания.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Как отметили в пресс-службе областного правительства, региональные власти уделяют особое внимание реализации этих проектов на территории области.

Фото: Татьяна Кравченко
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В прошлом году Федеральное управление автодорог расторгло контракт на реализацию первого этапа с компанией "Сибмост" и заключило новый - с "Новосибирскавтодором". После этого на объекте развернулись масштабные работы с привлечением более 30 единиц техники. Генподрядчику предстоит, в том числе, ликвидировать выявленные дефекты выполненных ранее конструктивов. Также в планах - продолжить обустройство путепровода на пересечении с трассой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий. По данным ФКУ "Сибуправтодор", которое выступает заказчиком работ, в настоящий момент готовность этого участка составляет 46 процентов.

Как отметил губернатор Андрей Травников, подрядчик и заказчик готовы завершить этап с опережением сроков, утвержденных контрактом. Председатель совета директоров АО "Новосибирскавтодор" Дмитрий Пингасов подтвердил, что первый десятикилометровый участок могут сдать на год раньше - уже осенью 2023 года, вторые 10 километров - в 2024-м.

- Необходимо прорабатывать дальнейшее финансирование. И это вопрос не только развития транспортной инфраструктуры, но и социальный. Мы все хорошо помним беспокойство жителей Академгородка, Кольцова: если не завершить строительство всех этапов Восточного обхода, то серьезный поток транзитного транспорта может создать неудобства Академгородку и наукограду, - обратил внимание участников совещания новосибирский губернатор.

По словам Андрея Травникова, решить эту проблему можно, с одной стороны, открытием финансирования всех участков Восточного обхода, а с другой - принятием временного (на время строительства обхода) решения, которое бы позволяло перенаправлять транспортные потоки, не доставляя неудобства жителям.

- Одно из решений - это синхронизация реконструкции нашей дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий и Гусинобродского шоссе для повышения их пропускной способности, чтобы введенный участок Восточного обхода, эта трасса и Гусинобродское шоссе работали синхронно, - указал губернатор.

Справка "РГ"

Восточный обход Новосибирска - дублер дороги Р-256 "Чуйский тракт". Предполагается, что он переключит на себя потоки транзитного транспорта, которые следуют в направлении Алтая и обратно - через Новосибирск, Бердск, Искитим. Объем контракта на строительство этапов 1А, 1Б и 1В с окончанием работ в 2024 году составляет 3,77 миллиарда рублей.

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