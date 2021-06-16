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16.06.2021 08:00
Рубрика: Происшествия

Вода и бетон точит

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 131(8482)
Жительница города Березовский отсудила триста тысяч рублей у дорожников, едва не разрушивших газопровод.

Специалисты дорожного ремонтно-строительного управления провели землеустроительные работы на поселковой дороге рядом с домом, где живет пострадавшая. Отсыпали грунт, возвели искусственную насыпь и проложили трубу для отведения сточных вод с дорожного покрытия.

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В итоге злополучная труба легла так, что ливневые стоки стали стекать к жилому дому. Вода, которая, как известно, камень точит, постепенно подмывала и разрушала бетонный фундамент ограждения земельного участка.

Хозяйка была вынуждена обратиться к экспертам. И они, изучив ситуацию, заключили: бетонное основание дало усадку, в нем образовались глубокие трещины, и плиты ограждения из профлиста деформировались. Трещины пошли и там, где к фундаменту и накренившемуся забору крепятся трубы газопровода. Словом, еще немного - и аварии на пожароопасном объекте не миновать.

Выяснилось, что все работы выполнялись без проекта и обязательного согласования с муниципальными службами, надзорными и контролирующими органами.

С экспертным заключением на руках домовладелица обратилась в Рудничный районный суд. И он удовлетворил ее исковые требования, обязав ремстройпредприятие возместить заявительнице триста тысяч рублей ущерба.

- Но руководство предприятия-ответчика решение суда не выполнило, - сообщила главный специалист-эксперт регионального УФССП РФ по взаимодействию со СМИ Наталья Прокофьева. - Потому пришлось обратить взыскание на средства с банковских счетов компании и запретить регистрационные действия в отношении ее транспортных средств. После этого компенсацию удалось взыскать в полном объеме.

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