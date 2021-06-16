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16.06.2021 16:06

"Россети Северный Кавказ" отремонтируют 20 питающих центров в Ингушетии

"Россети Северный Кавказ" в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду максимальных нагрузок 2021/22 гг. проведут капитальные, средние и текущие ремонты на 20 питающих центрах в Ингушетии. От стабильной работы подстанций зависит надежное электроснабжение всей республики - нескольких сотен тысяч жителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Комплекс технических мероприятий на "титанах" электросетевого комплекса сформировали еще в 2020 году на основании результатов ежегодной диагностики оборудования. Самый большой объем работ запланирован на подстанциях "Малгобек-2", "Вознесеновская-2", "Сурхахи" и "Юго-Западная".

"Оборудование подстанций - очень сложное и дорогостоящее, оно нуждается в постоянном контроле и обслуживании. В республике - 29 крупных питающих центров. Мы ежегодно проверяем и готовим к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период каждый из них. Здесь нет главных и второстепенных вопросов - все должно быть выверено до мелочей. Это единственный путь к устойчивой и надежной работе энергосистемы: минимизации количества технологических нарушений в сети, повышению безопасности обслуживающего персонала и бесперебойному электроснабжению потребителей и объектов социального значения", - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ваха Евлоев.

В настоящее время энергетики филиала "Ингушэнерго" уже завершили работы на 12 подстанциях. Первоначальные эксплуатационные характеристики остальным специалисты вернут до конца сентября текущего года.

Напомним, финансирование ремонтной программы филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" на 2021 год запланировано в объеме порядка 56,5 миллиона рублей (на 3,3 процента больше, чем в прошлом году).

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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