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Парламентарии КарачаевоЧеркесии на очередном заседании Народного Собрания приняли новые законопроекты, направленные на финансовую поддержку семей с детьми.

Согласно этим документам, с первого января 2022 года единовременную денежную выплату в размере 35 тысяч рублей получат семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Единовременная денежная выплата носит заявительный характер. Кроме того, с 20 до 25 тысяч рублей в республике увеличится единовременная денежная выплата, назначаемая при рождении второго ребенка. Необходимо отметить, что действие нового закона будет распространяться на детей, родившихся не раньше первого июля нынешнего года.

Еще один получивший одобрение регионального парламента законопроект касается поддержки семей с приемными детьми. Депутаты постановили, что размер минимальных ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, находящихся на воспитании в замещающих семьях, будет не ниже детского прожиточного минимума в Карачаево-Черкесии. Таким образом, общая сумма выплат для семей с приемными детьми увеличится с 7337 рублей (для детей до шести лет) и 8684 рублей (для детей от шести до 18 лет) до 11 тысяч рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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