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16.06.2021 10:05

Нешаблонные острова

Архангельску необходима программа развития островных территорий
Текст: Ольга Журавлева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 131(8482)
Архангельску необходима программа развития островных территорий: об этом глава города Дмитрий Морев заявил во время рабочей поездки на остров Кего.

Это уникальная особенность Архангельска: город находится в дельте Северной Двины и значительная его территория расположена на многочисленных островах. Но мосты ведут только на два из них - Краснофлотский и Соломбала. На остальные можно попасть лишь по реке: водным транспортом или по льду, а в распутицу они вообще труднодоступны.

Проблемы здесь почти одинаковы. Например, причалы: хотя остров Кего находится в центральном районе Архангельска, его пристань с трудом выдерживает летний поток отдыхающих. При этом на острове нет ни одного культурного центра, в печальном состоянии - гравийные дороги, в заброшенном - парк.

По распоряжению главы в бюджете заложены средства на проектирование причала с удобным крытым павильоном для ожидания. Проект планируется разработать до конца 2021 года, а в следующем приступить к строительству. Рассматриваются два варианта причала: понтонный или на жестком свайном основании.

Обсуждается и возможность создать на острове культурный очаг.

- К сожалению, на Кего нет места притяжения жителей. Хотелось бы постепенно, может быть, во взаимодействии с Приморским районом найти точку, где мы сможем открыть, например, Дом народного творчества или Дом поморской культуры, чтобы островитяне могли в нем собираться, общаться, - отметил глава Архангельска. - Люди на Кегострове очень активные: здесь есть и совет ветеранов, и женсовет, и ТОСы. Решение вопроса потребует финансовых затрат, поэтому в самое ближайшее время специалисты администрации их оценят и сопоставят с возможностями бюджета, чтобы начать реализацию проекта.

Проблем на островах несравнимо больше, чем в материковой зоне Архангельска, поэтому для развития островов нужен программный подход. Вопрос об отдельной программе неоднократно поднимался на уровне властей. По мнению главы города, она давно назрела:

- Конечно, нужны определенные средства из городского бюджета: когда мы будем рассматривать возобновление областного закона о статусе административного центра, я буду продвигать идею о выделении средств, предусматриваемых этим законом, именно на программу развития островных территорий. Слишком они специфичные для того, чтобы к решению накопившихся проблем подходить шаблонно, - сказал Дмитрий Морев.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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