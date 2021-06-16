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16.06.2021 15:02
Рубрика: Происшествия

Балтфлот опроверг информацию о получивших ранения шести военных

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Балтфлот РФ опроверг информацию о шестерых военнослужащих, пострадавших в результате ДТП с автобусом и трактором. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота, травму получил только один военный - водитель автобуса.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
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Автобус, перевозивший военнослужащих, следовал за грузовиком. У грузового автомобиля отцепился прицеп, который выехал на полосу встречного движения. Прицеп столкнулся с трактором, а последний, потеряв управление, задел автобус флота.

Водителя автобуса доставили в лечебное учреждение. По факту ДТП командование Балтфлота РФ совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Инцидент, напомним, произошел сегодня в Неманском городском округе. Ранее администрации муниципалитета сообщала о шести пострадавших военнослужащих.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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