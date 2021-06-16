Глава Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом

Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом в республиканскую инфекционную больницу. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в "ВКонтакте".

Глава региона рассказал, что в феврале этого года привился вакциной от коронавируса "Спутник V" и получил достаточно высокий титр антител, однако заразился COVID-19. Уйба подчеркнул, если бы не было прививок, то "при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме".

Руководитель республики отметил, что его состояние удовлетворительное, он проходит необходимый курс лечения.

Обращаясь к жителям, Владимир Уйба напомнил, что коронавирус ведет себя крайне непредсказуемо, поэтому обязательно нужно вакцинироваться. "Даже если после прививки вы заболеете, то заболевание будет протекать без тяжелых осложнений", - сказал глава Коми, напомнив также о соблюдении мер профилактики.