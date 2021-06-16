Имплантаты с электрическим зарядом, искусственные сосуды из полимеров, гемостатические материалы на основе хитозана... Список разработок Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г. И.Турнера можно продолжать долго. Здесь создают и внедряют новейшие технологии, о которых еще недавно можно было бы только мечтать. НМИЦ не делает разработки своим достоянием. Наоборот, делится опытом с коллегами, чтобы самые современные и эффективные методики были доступны и в регионах.

О новых разработках "РГ" попросила рассказать директора НМИЦ, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Сергея Виссарионова. На счету Сергея Валентиновича, оперирующего хирурга, тысячи спасенных жизней. Дети, которых ранее посчитали бы безнадежными, выздоравливают, более того - восстанавливаются настолько хорошо, что в дальнейшем не отличаются от здоровых сверстников.

Сергей Валентинович, в НМИЦ стремятся попасть на лечение со всей России. Но если ситуация экстренная и ребенок в тяжелом состоянии?

Сергей Виссарионов: В этом году у нас создан Федеральный центр детской травматологии. Основная задача - консультативно-методическая помощь специалистам в регионах РФ по вопросам тактики лечения и методов оперативного вмешательства для детей с травмами опорно-двигательной системы. Если это тяжелый пациент и на месте не могут оказать необходимую помощь, госпитализируем к нам.

При необходимости вызывается санавиация, которая работает безупречно. Расстояние не имеет решающего значения: хоть Дальний Восток, хоть Крайний Север. Уже через несколько часов после травмы пациент оказывается у нас. На нашей базе продолжает работать и Федеральный детский центр повреждения позвоночника и спинного мозга.

Приведу примеры. Девочка из Ленобласти делала селфи (селфи - это беда нашего времени!), забравшись на ограждение на стадионе. Упала, получив тяжелую позвоночно-спинномозговую травму. Не могла двигать ногами. Сразу была госпитализирована к нам. Экстренная операция помогла полностью восстановить способность к движению.

Мальчик из Дагестана упал с дерева: многооскольчатый сложный перелом костей локтевого сустава. В результате многочасовой операции, проведенной нашими сотрудниками, отломки зафиксировали с помощью металлических имплантатов и восстановили их правильное положение в суставе. Ребенок идет на поправку.

Выезжаем и в другие больницы. Так, совместно с медиками Детской городской больницы N 1 лечили ребенка, прогулявшегося по заброшенной территории завода. Мальчишка забрался на строение, находящееся на высоте более двух метров, упал. Получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломо-вывих в грудном отделе позвоночника. Мы выезжали в больницу и выполнили операцию, в ходе которой освободили спинной мозг от сдавливающих фрагментов позвонков, восстановили опороспособность и правильное положение позвоночника при помощи металлоконструкции. Ребенок вернулся к активной жизни и проходит реабилитацию.

Выезжаете ли на консультации в регионы, если дело касается не экстренных случаев?

Сергей Виссарионов: Мы недавно стали национальным центром по детской травматологии и ортопедии. Но сотрудничество с регионами шло и ранее. В этом году подписали договоры о сотрудничестве еще с шестью региональными министерствами здравоохранения. Одним из ключевых моментов является выезд наших специалистов в регионы и оказание консультативной помощи детям на местах. Важно, что благодаря дистанционной системе "Медиалог" при необходимости сразу же даем направление на госпитализацию к нам - с указанием даты. Подчеркну, что консультативная помощь на местах и лечение в нашем Центре - за счет средств федерального бюджета, бесплатно для пациентов.

Проводит ли НМИЦ фундаментальные исследования?

Сергей Виссарионов: На базе НМИЦ создана и активно функционирует экспериментальная лаборатория, входящая в структуру Центра коллективного пользования (мы сотрудничаем с несколькими институтами). Расскажу о некоторых направлениях. Первое касается создания экспериментальных моделей травмы спинного мозга у лабораторных животных. На этих моделях ищем пути решения проблемы, чтобы затем внедрить оптимальные варианты хирургических и терапевтических подходов в практику лечения пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга.

Для лечения ожогов сегодня используют аналог живой кожи человека

Второе: оценка эффективности полимерных имплантатов крупных сосудов на основе нановолокон полилактида и поликапролактона (совместный проект с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого). Сосуды синтезируют они, а практическая реализация проводится у нас на лабораторных крысах. Тема замены сосудов очень актуальна: сосуды могут быть настолько повреждены при травмах, что имплантат становится единственным вариантом спасения жизни. Имплантаты актуальны и при тяжелых заболеваниях сосудов.

Третье направление: оценка эффективности гемостатических (кровоостанавливающих) материалов на основе полимера полиперрола и хитозана (совместная разработка с Политехом). Экспериментальное исследование - на лабораторных животных. Предполагается использование этих материалов во время операций и перевязок.

Еще одно направление касается нового материала (на основе бактериальной целлюлозы и нанооксида церия) для покрытия ожоговых поверхностей.

Лечение тяжелых ожогов - сложнейший процесс, единственный доступный вариант - закрытие поверхности донорской кожей, но она не приживается, это временный вариант. А пересадить пациенту его собственную кожу не всегда возможно: площадь ожога может быть огромна...

Сергей Виссарионов: Мы предлагаем синтетический инертный материал, который не вызывает отторжения и способствует восстановлению собственной кожи пациента. Причем он встраивается в кожу пациента, является аналогом живой кожи. С помощью такого материала можно будет не только спасать жизни, но и уменьшить необходимость в дальнейших пластических операциях.

А на что можно заменить разрушенную костную ткань?

Сергей Виссарионов: Это еще одно направление нашей экспериментальной лаборатории. Отработана методика замещения костных дефектов тазовых костей у лабораторных животных при помощи синтетических имплантатов на основе хитозана и гидроксиапатита. Сочетание этих двух материалов создает одновременно условия для прочности и стабильности в зоне его установки, а также способствует активизации процессов перестройки костной ткани. Мы предполагаем внедрение этого имплантата в практику, а сейчас происходит процесс его доработки.

В этом году мы начали выполнять операции, способствующие восстановлению разрушенной кости, с помощью электретных, танталовых имплантов. Методика основана на использовании электрического заряда.

На том, что металл тантал несет в себе электрический заряд?

Сергей Виссарионов: Да, причем годами. Вживляя имплант в разрушенные, дегенеративные ткани, мы тем самым с помощью электрического заряда стимулируем их регенерацию. Проект - совместный с ООО "Медэл" (инновационный центр "Сколково"). Первые пациенты - с заболеванием, вызывающим разрушение головки бедренной кости. Во время операции имплант устанавливается в кость и максимально близко подводится к зоне разрушенной головки.

У пациентов с танталовым имплантом гораздо быстрее исчезают боли, уходит воспалительный процесс. Надеемся, что со временем восстановится поврежденная головка, - благодаря постоянному воздействию слабого электрического поля. Методика может стать прорывом в лечении детей с дегенеративными процессами! Но для ее оценки необходимы долгосрочные наблюдения. Имплант небольшой: четыре миллиметра в диаметре, потом его можно либо убрать, либо оставить.

Мы первыми в России начали использовать этот метод в детской ортопедии.

Новое в консервативном лечении

Есть ли новинки в консервативном лечении?

Сергей Виссарионов: Конечно. В Петербурге мы предложили провести пилотный проект по консервативному лечению детей с компрессионными переломами позвоночника. Будем использовать специальные функциональные корсеты, причем в ранние сроки после травмы. Дети с такими переломами вынуждены очень долго лежать в стационаре, а потом еще месяцы восстанавливаться.

Предлагаем оптимизировать сроки и повысить эффективность лечения. Технология у нас уже исследована и научно обоснована. В чем суть? В ближайшие дни (от момента травмы) надевается жесткий функциональный корсет, и пациент встает на ноги. Он может ходить! Благодаря корсету происходит активная реабилитация, более того - в процессе нахождения в корсете идет восстановление высоты поврежденного позвонка! Восстановление позвонка - самое главное! Можно полностью ликвидировать деформацию. Проект хотим распространить на детские стационары. Комитет по здравоохранению одобрил наше предложение, идет работа над проектом программы. Для справки: только в Петербурге ежегодно 1100-1200 детей получают компрессионные переломы тел позвонков.

Кстати

Специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали гемостатические (кровоостанавливающие) материалы на основе полимера полиперрола и хитозана. Экспериментальное исследование осуществляется на лабораторных животных. Предполагается использование этих материалов во время операций и перевязок.