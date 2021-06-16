Майская Горка - район наиболее активного жилищного роста Архангельска. В ноябре 2021 года округу исполнится 30 лет - к своему юбилею бывшая территория заброшенных пустырей превратилась в крупный жилой центр на юго-востоке города. Процесс продолжается и сегодня: от улицы Октябрят до улицы Папанина над крышами домов повсюду высятся строительные краны.

"РГ" уже рассказывала о том, что на территориях больших строек Архангельска сегодня остро не хватает мест в школах, значительно осложняется оказание медицинской помощи. Вместе с тем в Майской Горке доказали, что развивать социальную сферу можно не только за государственные средства - в завершающую стадию здесь вступает строительство центра семейной медицины, создающегося в рамках государственно-частного партнерства.

Местные жители следят "за каждым кирпичом": ждут, когда семейный доктор начнет прием. Для того чтобы проверить, как идут работы и благоустройство территории вокруг, в центр пришли глава Архангельска Дмитрий Морев, депутаты гордумы Рим Калимуллин, Олег Черненко, Мария Харченко, общественники, архангельские журналисты.

Трехэтажное здание почти завершено, причем на обычную городскую поликлинику совсем непохоже - просторные кабинеты, современная отделка с уникальным дизайном, система вентиляции "по последнему слову". Здесь планируется проведение полного комплекса медпомощи по принципу подушевого финансирования в рамках ОМС. Работу над созданием центра ведут частные инвесторы при взаимодействии с правительством Архангельской области, администрацией города, общественными организациями.

- Будет открыто отделение УЗИ, планируется проведение рентгенографии, маммографии, установка МРТ, для которого у нас создаются все технические условия, - рассказывает директор центра Павел Урбан.

По его словам, инвестиционная составляющая проекта - более 190 миллионов рублей, причем в ближайшие месяцы она увеличится. В поликлинике будут работать двести специалистов разного профиля.

Отметим, что сегодня в этом районе Архангельска живут более 45 тысяч человек: новый медицинский центр сможет принимать до 15 тысяч.

- Такая поликлиника в нашем округе очень востребована, потому что своей у нас нет - действует филиал Ломоносовской поликлиники Архангельска. А здесь, в центре, все новое, современное, и очередей не должно быть - прием будет вестись по записи, - рассказывает глава округа Алексей Ганущенко.

Руководство сегодня решает кадровые вопросы, подбирает персонал: 60 процентов штата уже готовы приступить к работе. В центре смогут вести прием хирург, терапевт, стоматолог, невролог, врач общей практики, педиатр, эндокринолог, гинеколог. Откроются физиотерапевтическое отделение, собственная лаборатория функциональной диагностики.

- Открытия такой поликлиники мы ждем уже 15 лет.

- Наконец-то будет полегче к врачу попасть...

- А пенсионеров бесплатно будете принимать?

"Прикладные" вопросы задают директору центра Зоя Вячкуткина из Общественного совета Майской Горки, а также Тамара Кравченко и Валентина Порохина из Совета ветеранов.

- Прием будет вестись по полису обязательного медицинского страхования в рамках госгарантий, - отвечает Павел Урбан. - Сегодня идет процесс определения принципов, объема и механизмов "прикрепления" жителей Майской Горки к этому центру. Здесь готовится к открытию и отделение дневного пребывания. А если пациенты захотят получить платную медицинскую помощь (ту, что не входит в перечень ОМС), это можно будет сделать, не выходя из здания.

Тем временем глава Архангельска Дмитрий Морев проверил создание инфраструктуры вокруг:

- Сегодня мы обсудили с руководством центра все вопросы по благоустройству территории: оно уже ведется, асфальтируется проезд рядом с клиникой, оформляются газоны, скоро появятся малые архитектурные формы, лавочки и скамейки. Центр семейной медицины готов поддерживать эту территорию в надлежащем виде.

Но гости отметили: дороги вокруг сильно диссонируют с новым зданием. Подъездные пути не обустроены. По словам местных жителей, весной и осенью рядом образуется огромная лужа, так как участок низменный, а о хороших тротуарах жильцы расположенных рядом домов пока только мечтают. По итогам встречи Дмитрий Морев дал поручения по ремонту дороги.

- Нашего особого внимания требуют подъездные пути к центру. Мы сегодня прошли по ним - этот участок находится в неудовлетворительном состоянии. С инвестором договорились, что в кратчайшие сроки будет сделан проект по ремонту и асфальтированию дороги, - сказал Дмитрий Морев. - Территория вокруг центра должна иметь законченный вид - необходимо, чтобы здесь появился не только нормальный проезд к зданию, но чтобы для посетителей были оборудованы также парковочные места. Исходя из сметы, будем совместно с инвестором принимать решение о проведении работ.

По плану здание должно быть сдано в июле, после этого начнется процесс выдачи разрешительных документов, оснащение медоборудованием и лицензирование. Осенью в центре планируют начать прием первых пациентов.

Вместе с тем семейная клиника - это только одна из социальных строек округа: в следующем году, как рассказал "РГ" Дмитрий Морев, здесь запланирован ввод в строй новой школы. Она сможет принять более полутора тысяч учеников. Еще одна школа - на 860 мест - строится сейчас в соседнем округе Варавино-Фактория: ее планируется сдать до конца года. Напомним: строительство новых школ в Архангельске позволит уйти от занятий во вторую смену, оно ведется в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

От первого лица

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области:

- Мы рассчитываем на то, что открытие качественных частных медицинских центров будет создавать здоровую конкуренцию государственным учреждениям и в целом послужит импульсом к улучшению качества оказания услуг в государственном секторе здравоохранения. Важно, что поликлиника семейной медицины в рамках государственно-частного партнерства будет работать в оживленном микрорайоне Архангельска. Это повысит доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

Жители микрорайона будут иметь возможность не только получать консультации специалистов, но и проходить на территории медицинского центра различные исследования: например, эндоскопические, рентгеновские и МРТ. Конечно, важно, что лечение и обследования здесь жители Архангельска смогут проходить не только на платной основе, но и в рамках обязательного медицинского страхования.

Кстати

В Архангельске ремонтируют шесть общественных пространств. Сквер напротив городского культурного центра Архангельска будет обновлен: более шести миллионов рублей выделены на его благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Здесь сейчас ремонтируют асфальтовое и плиточное покрытие, приводят в порядок газоны и линию наружного освещения. Напомним: в 2021 году по нацпроекту будут отремонтированы шесть общественных территорий города.