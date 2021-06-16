В Петербурге пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Северной столице не планируется введение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс Северо-Запад" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

"На сегодня подобного документа в разработке нет", - сказал собеседник агентства.

К настоящему моменту постановление об обязательной вакцинации минимум 60 процентов работников сферы услуг подписано в Москве, в Московской области также издано постановление об обязательной вакцинации от СOVID-19 отдельных групп населения.

В петербургском управлении Роспотребнадзора напомнили, что массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции в РФ бесплатна, для граждан доступны четыре вакцины, разработанные российскими учеными.

- Очень важно провести вакцинацию летом, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда по традиции заболеваемость ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями намного выше, - отметили специалисты.