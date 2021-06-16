В Череповце прошел фестиваль деревянных композиций

В российском Череповце впервые состоялся фестиваль деревянных скульптур, на который съехались умельцы из разных регионов России и из Беларуси.

Тема фестиваля - "Там на неведомых дорожках" - по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. vk.com / @festiva_che

Мастера работали прямо в городе, поэтому все желающие могли понаблюдать за их творчеством. А тема фестиваля - "Там на неведомых дорожках" - по произведениям великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Древесину заготавливали в Пошехонье. Специально отбирали деревья. Каждой команде выдали ствол осины или сосны длиной шесть метров и диаметром от 80 до 100 сантиметров. Что еще интересно, породу дерева нельзя было выбрать. Перед началом состязаний тянули жребий, и случай распорядился, кому что досталось.

В фестивале участвовали в большинстве своем уже маститые профессионалы. Например, белорус Денис Аранский окончил профессиональное училище изобразительного искусства и народных художественных промыслов. Занимается резьбой уже более 15 лет.

Основные направления - домовая резьба, садово-парковая скульптура и мебель, предметы интерьера. Денис - участник и призер международных фестивалей резьбы бензопилой, которые проходили в Карелии, Чувашии, Нижегородской области. Его скульптуры всегда входили в тройку победителей.

Житель Череповца Юрий Писарев любимым делом занимается более сорока лет. После армии поступил в училище и выучился на резчика по дереву. Делает резьбу на окна, вырезает наличники, оформляет колодцы. Он заранее выбрал скульптуру, которую вырежет, - "Старик Финн". Это мудрый дедушка из сказки "Руслан и Людмила".