Лето - очень подходящее время, чтобы заняться своим здоровьем: проверить, подправить. Во-первых, потому, что народу в поликлиниках становится существенно меньше, дачники уезжают на свои участки. А во-вторых, меньше риск подхватить инфекцию - организм начал получать витамины из свежих овощей и фруктов, из солнечного света (витамин D), заряжаться энергией от прогулок на свежем воздухе. Корреспондент "РГ" расспросила медиков, на чем лучше сосредоточить усилия.

На период активного противодействия распространению коронавирусной инфекции в Петербурге была приостановлена диспансеризация населения. Возобновились профилактические осмотры и исследования в конце апреля, однако порядок их проведения несколько изменился. Если раньше действовал свободный график диспансеризации, то сейчас необходима предварительная запись через портал "Здоровье петербуржца" и регистратуры поликлиник.

Это правило будет действовать до тех пор, пока сохраняется установленный режим санитарных ограничений. Согласно распоряжению комитета по здравоохранению, в 2021 году профилактический осмотр и диспансеризацию должны пройти почти 1,5 миллиона человек, в том числе более 600 тысяч петербуржцев старшей возрастной категории (55+).

Всеобщая диспансеризация населения, согласно приказу Минздрава России, предполагает сдачу анализа крови, проведение флюорографического обследования, снятие электрокардиограммы, осмотр и консультацию врача, ряд дополнительных медицинских манипуляций в зависимости от пола и возраста пациента, а при необходимости - назначение более глубоких обследований и контакты со специалистами.

Медики подчеркивают, что профилактическое обследование - это право, а не обязанность гражданина, однако настоятельно советуют им воспользоваться. Как известно, лечение болезни, обнаруженной в самом начале, проходит легче и дает более эффективные результаты.

Профилактическое обследование - это право, а не обязанность гражданина

В разговорной речи длинное слово "диспансеризация" все чаще заменяют коротким англицизмом "чек-ап" (проверка), но оба термина означают комплексное обследование организма. Медики, кстати, советуют проводить чек-ап летом еще по одной причине - у них самих работы меньше.

- В период сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом, в осенне-весенний период простуд у врачей и так много работы, - поясняет генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин. - Так что с точки зрения управленческих решений лето - подходящий для чек-апа сезон, поскольку система не перегружена.

А вот говорить о сезонных показаниях к тем или иным процедурам врачи считают некорректным. Если вас что-то беспокоит, нужно не ждать подходящего времени, а искать причину немедленно. Если самые рутинные методы обследования выявят отклонения от нормы, дообследование будет назначено индивидуально.

- Перечень исследований стоит дополнить консультациями профильных специалистов, если у вас есть хронические заболевания, - советует Ярослав Конышев, терапевт, старший медицинский консультант проекта "Теледоктор24". - Не пренебрегайте также здоровьем зубов и полости рта, посещайте стоматолога регулярно.

Компетентно

Вадим Андреевич Сидоров, заместитель главного врача клиники "Флеболайф", хирург, флеболог:

- Все проблемы в области флебологии можно решать круглый год, ограничений по сезону нет. Единственное, на что я обратил бы внимание, - в теплое время года, как правило, обостряются проблемы, связанные с венозной недостаточностью и комплексными отеками. Их лечение лучше не откладывать.

А вот косметические операции, наподобие склеротерапии, лучше делать до или после пляжного сезона, потому что яркое солнце может спровоцировать появление пигментных пятен. Кроме того, в жару ходить в компрессионном трикотаже - а это обязательно после процедуры - может быть некомфортно.

Дарья Андреевна Нагайчук, врач онколог-маммолог, консультант по грудному вскармливанию семейной клиники "Роддом на Фурштатской":

- В таком деле, как онкология, нет сезонного фактора, обследования можно проводить в любое время года. Необходимо регулярно проходить комплексное обследование самостоятельно и у врача, даже если ничего не беспокоит. При наличии каких-либо жалоб - срочно к доктору, не дожидаясь срока наступления очередного обследования. Ранняя диагностика рака позволяет полностью излечить болезнь.

Самостоятельно можно несколько уменьшить риск развития раковых заболеваний: по возможности избегать факторов риска, в том числе воздействия ультрафиолетового и ионизирующего излучения.