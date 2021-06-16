В Санкт-Петербурге двое мужчин избили подростка за серьгу в ухе

В Петербурге задержаны двое мужчин, которые жестоко избили подростка, причинив ему серьезные травмы. Об этом сообщили в СК Северной столицы.

По данным следствия, двое мужчин в ночь на 13 июня возле одного из домов на 5-м Предпортовом проезде напали на подростка.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". С одного из мужчин взята подписка о невыезде, второму грозит заключение под стражу.

По предварительным данным, поводом для избиения стала серьга в ухе пострадавшего. В тот день подросток вместе с двумя друзьями направлялся домой. После нападения он был доставлен в больницу с переломами костей лица и гематомами на лбу.