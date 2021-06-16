Историки и православные прихожане Великого Новгорода просят спасти древний Деревяницкий монастырь. Он разрушается. В регионе нет желающих взять ответственность за сохранение и возрождение обители. С главного собора весной этого года упал уже третий купол. Колокольня и церкви монастыря заброшены, а в одном из корпусов духовного училища сегодня лечат алкоголиков и наркоманов.

В 1955 году на соборе Воскресения рухнул первый купол, сегодня нет уже трех из пяти. Фото: Василий Савельев

Окраина Великого Новгорода. Частный сектор. Сюда заезжает изредка всего один рейсовый автобус, а таксисты не знают, где такой монастырь. К областному центру деревню Деревяницы присоединили после Великой Отечественной. Но по сути окраина всегда жила самостоятельно и даже сегодня ничем не напоминает город. С одной стороны - кладбище, с другой - завод, а на берегу реки - полузабытый Деревяницкий монастырь. Хотя до центра города по реке Волхов всего около пяти километров.

В обитель не приходят толпы туристов и не стремятся паломники. В монастырь мы приехали с историком и искусствоведом Людмилой Секретарь. Еще в 1970-х она работала в группе ученых, готовивших документы на включение Деревяницкого монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Позже написала книгу "Монастыри Великого Новгорода и окрестностей".

- Первое упоминание монастыря относят к 1335 году. Сюда уходили на покой новгородские архиепископы, - рассказала Людмила Секретарь. - Впервые монастырь был разграблен во время шведского нашествия в начале XVII века. Конечно, сильно пострадал и во время Великой Отечественной войны. Был занят фашистами. Но в 1960-х прошла масштабная реставрация.

Монастырь неоднократно перестраивался в разные столетия. А главный собор - Воскресения, который мы сегодня видим, построен на месте развалин предыдущего. В конце XVII века ярославские и костромские мастера возвели храм, который через несколько дней после завершения работ рухнул. Пришлось строить заново.

Пока Людмила Андреевна рассказывает об истории монастыря, прогуливаемся среди церквей. Вокруг много деревьев, зелени, и территория заброшенного, казалось бы, монастыря в идеальной чистоте. Оказалось, что за руинами следят жители Деревяницкого микрорайона. Простые горожане.

Ученые, простые верующие и редкие туристы уверены: виноваты время и бесхозяйственность

Нам повезло. Совершенно случайно встретили прихожанку и смотрителя на общественных началах - Наталью Васильеву. Без вознаграждения и официальной должности, вместе с другими новгородцами из микрорайона Деревяницы они убирают мусор на территории, присматривают за церквями внутри, выгоняют бомжей.

- В 2017 году мы, местные жители и прихожане, пришли в Росимущество, и нам разрешили взять ключи и присматривать за храмом. Вот с тех пор ключи у нас и остались, - рассказала "РГ" Наталья Васильева. - Внутри было очень много мусора - банки, бутылки, грязь. Мы все убрали. Сейчас приходим в собор. Молимся.

Молятся в соборе без иконостаса, без батюшки. Сами прихожане расставили на подоконниках иконы и свечи. А в центре храма сегодня большая груда досок. Это остатки от третьего купола, который рухнул в марте. И железный крест, и доски прихожане занесли внутрь. Вызвали МЧС, чиновников. Приезжали следователи Следственного комитета по Новгородской области. Все посмотрели, сфотографировали и пообещали найти виновных в разрушении. При этом ученые, простые верующие и редкие туристы уверены: виноваты время и бесхозяйственность.

Тревогу состояние монастыря у историков вызывало еще в 1970-1980 годах. Тогда в корпусах и церквях были заводские склады, в трапезной - столовая для рабочих.

- Мы тогда сняли документальный фильм о памятниках Новгорода, летали над городом на самолете, снимали, я написала сценарий, - вспомнила Людмила Секретарь. - И уже тогда, и позже, в 80-х, в 90-х годах, обращались к заводу. Просили их следить за зданиями, делать косметический ремонт, но на нас не обращали внимания. Все с годами рушилось.

В 1995 году на соборе Воскресения рухнул первый купол. Говорят, в него ударила молния - и он сгорел. В 2013 году упал центральный большой купол. 24 марта этого года - уже третий купол. Простояли они с 1965 года, с послевоенной реставрации.

- Пройдет несколько месяцев, будут лить дожди, все намокнет, и этот свод рухнет вниз. Крышечка нужна сейчас над рухнувшим куполом, чтобы сохранить, чтобы памятник остался целым, - сетует Наталья Васильева. - Даже двухметровые стены не дадут защиты монастырю. За всем надо следить.

Сегодня на территории Деревяницкого монастыря главная новгородская лечебница для наркоманов и алкоголиков. Уже никто не помнит, когда именно и при каких обстоятельствах они переехали в монастырь. Здание не приспособлено и для лечения не очень-то подходит. Но другого нет. В министерстве строительства Новгородской области "РГ" заверили, что даже идея строительства больницы не обсуждается. А значит "квартировать" наркозависимым в монастыре еще очень долго.

Новгородская епархия РПЦ готова забрать Деревяницкий монастырь, но только полностью, со всеми корпусами и храмами. Настаивать на выселении наркозависимых и освобождении монастыря сейчас не собираются, заверили "РГ" в секретариате епархии. Хотя юридическое право имеют. От подробных комментариев и разговоров о судьбе Деревяницкого монастыря в РПЦ уклоняются. Говорят, дабы не разжигать в обществе вражду и споры.

- Но мы надеемся, как без надежды-то? И в Росимущество писали, и в Министерство культуры, и еще двум министрам, - сразу начинает плакать, вытирает слезы, говоря о спасении монастыря Наталья Васильева. - Надеемся, спасут монастырь.

Кстати

Официально монастырский комплекс находится в федеральной собственности. В территориальном управлении Росимущества в Псковской и Новгородской областях сообщили, что неоднократно предлагали забрать церкви и Новгородской епархии, и Новгородскому объединенному музею-заповеднику. Желающих не нашлось. По данным ведомства, только на создание пакета документов на реставрацию необходимо около пяти миллионов рублей. Начиная с 2013 года новгородцы регулярно подают заявки на участие в государственной программе "Развитие культуры и туризма". Безуспешно. Мешает, что имуществом и строениями монастыря сегодня пользуются несколько организаций. Часть корпуса духовного училища, построенного в XIX веке, сегодня пустует, и окна закрыты металлическими листами. А часть корпуса отдана областному наркодиспансеру.