Циклон принесет в Крым сильные дожди и шквалистый ветер

МЧС по Республике Крым опубликовал штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды до конца дня 16 июня и в течение 17 июня. Сформировавшийся над Турцией и Черным морем циклон принесет сильные дожди, град и шквалистый ветер.

- В связи с образованием циклона ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 миллиметров), грозы, град, шквал 17-22 метров в секунду, - уточнили в крымском гидрометцентре. - Температура воздуха ночью 13-18 градусов, в горах 7-12, днем 20-25, в горах 14-19.

К концу недели дожди постепенно прекратятся, а температура воздуха повысится на два-три градуса, до 28-32 градусов.

Неустойчивая погода с сильными кратковременными дождями сохраняется на полуострове с начала июня. В начале нынешней недели более 38 миллиметров осадков выпало на востоке полуострова - в районе Феодосии, и более 113 - во Владиславовке.