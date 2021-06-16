Где в Крыму готовы принимать туристов с домашними животными

В Крыму заселение с животными разрешают лишь 20 процентов хозяев мини-отелей и частных квартир, сдаваемых посуточно. Вместе с тем каждый год растет число туристов и местных жителей, не желающих расставаться с кошками и собаками даже на отдыхе.

Хозяйка виллы под Алуштой рада туристам с животными. На территории есть вольеры для собак, в них проведен свет, есть отопление и даже вентилятор. Фото: Юлия Суконкина

Усатых за дверь

Хозяйка спаниеля, жительница Симферополя Александра Латушко на собственном опыте убедилась, что в Крыму найти отель, готовый принять гостей с питомцами, очень сложно.

- К сожалению, dog-friendly (догфрендли) заведения в наших краях скорее приятное исключение, чем правило. У нас собака средней породы - русский спаниель. Причем она воспитанная барышня, а мы вполне ответственные хозяева: за ней убираем, без поводка не водим, эпизодов с порчей какого-то имущества ни разу не было. Тем не менее, планируя отдых в отелях (даже с приставкой "эко"), в 99 процентах случаев вынуждены отправлять ее на побывку к родственникам. Только один раз за последние годы нам не отказали в праве взять собаку с собой. Это была маленькая частная усадьба в Перевальном с очень приветливыми хозяевами. В остальных случаях еще на этапе бронирования сразу уточняют, что гостям с питомцами не рады. Редкие исключения готовы делать только для собачек карликовых пород, - рассказывает Александра.

Владельцы животных уверены: отказ гостям в размещении с четверолапыми - это еще один пункт, по которому крымские курорты так и не смогут приблизиться к мировому уровню в туристической сфере.

А вот мнения самих отельеров по данному вопросу разделились. Одни категорически против хвостатых постояльцев, поскольку считают, что это влечет дополнительные расходы на уборку, неудобства для персонала и других гостей. Мнение других: туриндустрии необходимо приспособиться к запросам клиентов. Что касается возможного ущерба, то люди иногда приносят куда большие убытки.

Среди аргументов представителей первой группы - порча имущества котами и собаками (штор, мебели) и запах их экскрементов, из-за которого номер приходится выводить из пользования на несколько суток. К тому же бывают случаи, когда клиенты обманывают: прячут своих собак, или, зная, что есть ограничения для животных - не более пяти килограммов - везут здоровых барбосов и утверждают, что они весят "почти пять кило".

- Мы селили один раз парня с котиком, так он его в туалет отводил в душ, мы еле избавились от запаха. Я уже молчу про зацепки на шторах. Теперь никаких котов, - поясняет свою позицию один из отельеров.

В основном в мини-отелях разрешают размещение с небольшими животными до 3-5 килограммов при наличии ветеринарного паспорта. Доплата за проживание хвостатого друга от 200 до 1000 рублей в сутки. Владельцы более крупных животных вынуждены ездить по частным домам и базам размещения таких же собаководов или кошатников, которые понимают ситуацию. В Крыму очень мало турбаз, где созданы условия для животных. Например, в одном из поселков под Судаком для удобства гостей с собаками терраса около каждой комнаты огорожена, имеется отдельный вход. А лестница на второй этаж - с невысокими ступенями для четверолапых.

Цена коготков

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова отмечает, что спрос на отдых с животными увеличился с прошлого года. Вместе с тем, до 20 процентов малых отелей готовы оказывать такие услуги. Она считает, что для отельеров есть плюсы в размещении с животными.

- Если есть запрос, надо создать условия для пребывания с животными, вводить для них дополнительные услуги, иначе мы теряем целевую аудиторию, - говорит Наталья Стамбульникова. - Отелю это принесет лояльность гостя и дополнительный заработок. Но и дополнительные расходы на усиленную ежедневную уборку. Однако горничные больше заработают на уборке таких номеров, для них это хорошая мотивация.

Отельер считает правильным выделять несколько номеров только для гостей с питомцами. И советует четко прописать правила размещения с животными и нахождение их на территории. Например, запретить выгуливать собак без поводка. Все условия размещения нужно оговаривать сразу. Тогда никаких эксцессов не будет. И на всякий случай должен быть "ценник на баловство" собаки или кошки, чтобы хозяин знал сумму компенсации, если его питомец нашкодит.

- Брать депозит с хозяина животного заранее не нужно. Если что-то случится, надо говорить о возмещении ущерба. В прошлом году у меня было около 100 животных, и только два щенка испортили обои, причем сами гости пришли с извинениями и сказали об этом. Они компенсировали убытки. В порче имущества до одного процента приходится на животных, и около 20 процентов - на людей, - отмечает Наталья Стамбульникова.

Владелица Sudak Hostel Наталья Кириченко сама любит животных и рада гостям с питомцами.

- Обычно с хозяевами путешествуют воспитанные животные, которые не доставляют беспокойства окружающим. Они ухоженные и дружелюбные, со всеми необходимыми документами. Нередко те, кто приезжают с котами, их даже стригут, чтобы шерсти в комнатах не было, - говорит Наталья Кириченко.

У Натальи были гости с собаками, шиншиллами и сразу с тремя котами.

В более крупных отелях тоже разное отношение к хвостатым клиентам.

"Мы считает домашних животных - кошек и собак - частью семьи, именно поэтому двери отеля открыты и для четвероногих любимцев весом до пяти килограмм. Плата за размещение вместе с владельцем в номере домашних животных не взимается, - рассказали в пресс-службе отеля "Ялта-интурист". - А что касается чистоты и порядка, то в отеле высокие стандарты уборки. Чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей, владелец должен предъявить ветеринарный паспорт, ветеринарное свидетельство (сертификат) на животное. А все домашние животные, проживающие в отеле, должны быть зарегистрированы".

Вместе с тем организатор проекта "Спецтур" для путешественников с собаками Ксения уверена: по факту в Крыму средств размещения, готовых принять гостей с животными, значительно меньше 20 процентов.

- Бывает так, что на сайте отеля указано, что можно с животными, но, когда перезваниваешь, то говорят, что не берут с собаками. Или пускают с маленькими "карманными" собачками, а с большими - нет. А большой собакой они иногда считают и спаниеля, - говорит Ксения.

Она отмечает, что в Крыму начали появляться отели и турбазы, где рады животным и создают условия для их пребывания. Но их пока немного.

Ксения советует владельцам собак для того, чтобы достичь взаимопонимания с владельцами баз размещений, привозить с собой для животных постельное белье и одеяла, и не очень популярный, но все же необходимый в некоторых случаях "ошейник-антилай", а также подписывать договор на возмещение ущерба.

Две звезды для друга

Если с отелем не удалось договориться, выход - гостиницы для животных. В основном они располагаются в частных домах. Четверолапых содержат в комнатах либо в клетках и вольерах. Бывают и такие гостиницы, где собаки не сидят в клетках, а свободно перемещаются по всей территории. Перед тем, как оставить там своего любимца, владельцы могут ознакомиться с условиями его содержания. Стоимость проживания - 500-700 рублей в сутки.

Режим дня в гостиницах предлагают следующий: плановое выгуливание собак два раза в день, уборка "номера" два раза в день, двухразовое питание. К слову, в одних случаях хозяева животных привозят свой корм, в других - кошкам и собакам готовят пищу согласно рекомендациям владельцев.

Есть и дополнительный сервис: доставка питомца в гостиницу и обратно, полный комплекс ветеринарных услуг, купание, вычесывание, стрижка, походы и купание в озере или в море.

- Я решила, что было бы здорово отправиться с собаками в поход. Очень интересно наблюдать за тем, как они заводят дружбу и весело гоняют по лесу или в поле, - говорит владелица гостевого дома для собак "Идальго" Ирина Бондаренко.

Кстати

Эксперты "Авито" проанализировали фильтры, которые собственники и управляющие жилья заполняют, когда сдают объект в посуточную аренду, и выяснили, что наименее рады четверолапым постояльцам в Крыму (20,3 процента арендодателей разрешают проживание с животными), Дагестане (11 процентов), Калмыкии (10,5 процента), Тыве (10 процентов). Размещение с детьми разрешают почти везде. Чуть реже, чем в остальных регионах, разрешают селиться с детьми в Калмыкии (86,2 процента баз размещений), Чеченской Республике (87,5 процента) и Северной Осетии (88,3 процента).