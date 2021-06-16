На Кубани выпавший размером с булыжник град повредил дома

В среду вечером сразу в нескольких муниципалитетах Краснодарского края прошел сильнейший град. Особенно мощный удар стихии зафиксирован в Павловском районе, где на некоторые населенные пункты выпали градины размером и весом практически с булыжник.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани, в оперативную дежурную смену ЦУКС ведомства от ЕДДС Павловского района поступила информация, что в станице Новопластуновская (с 18.10 до 18.40) прошел грозовой фронт в виде дождя и града (около 50 миллиметров). В результате удара стихии повреждены кровли и остекления частных домовладений (в том числе два социальных объекта - школа и детский сад).

В станице уже находится оперативная группа Павловского пожарно-спасательного гарнизона краевого управления МЧС. 17 июня с наступлением светлого времени суток работа межведомственных групп будет продолжена. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"На месте уже работают оперативные группы, - написал на своей странице в Instagram губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко лично проконтролировать эту работу и доложить о ситуации. Важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество. Люди не останутся один на один со своей бедой".

Как уточнили в администрации края, на территории Новопластуновского сельского поселения (станица Новопластуновская, хутора Новый Урал, Бальчанский и Междуреченский) организована работа оперативных групп. В случае необходимости определен стационарный пункт временного размещения пострадавших в здании местного сельского Дома культуры (он рассчитан на 100 человек). Для оказания всесторонней помощи муниципалитету после града в Павловский район ранним утром выдвинется рабочая группа министерства ГО и ЧС края во главе с министром Сергеем Штриковым.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани

Пользователи социальных сетей из этих мест сразу стали выкладывать видео необычных размеров и принесенного им ущерба. Градин. Авторы этих сюжетов дружно признаются, что никогда в жизни не видели ничего подобного. Они также сообщают, что град, например, полностью побил все стоявшие на улицы автомобили и уничтожил урожай в их огородах и на окрестных сельхозугодиях.