В Абхазии машина с российскими туристами улетела в овраг

В Абхазии автомобиль с российскими путешественниками перевернулся в овраг, двое из шести пассажиров получили травмы и были доставлены в Гагрскую районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики.

По информации ведомства, 15 июня в 22.03 вечера на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном происшествии в северной части Гагрского тоннеля.

"Автомобиль Kia Rio, которым управляла туристка из России, при выезде из тоннеля слетел в овраг. Сотрудники спасательного ведомства страны оперативно прибыли на место ДТП и оказали пострадавшим помощь. Двоих человек доставили в медучреждение, остальные отказались от госпитализации", - рассказали в пресс-службе МЧС Абхазии.