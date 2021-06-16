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16.06.2021 15:37
Рубрика: Власть

В Крыму ужесточат антиковидные ограничительные меры

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Крыму главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести дополнительные антиковидные ограничительные мероприятия. Об этом она сообщила на расширенном заседании совета Общественной палаты РК, созванном из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Так, она предложила ограничить работу заведений общепита с 22.00 до 08.00 (за исключением объектов транспортной инфраструктуры и работы этих заведений для торговли на вынос). Также предложено запретить проведение развлекательных мероприятий на базе дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов.

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- Продажа билетов в театры и кинотеатры должны быть снижена с 75 процентов посадочных мест до 50 процентов, - продолжила Пеньковская. - Запрещается проведение развлекательных мероприятий на территории торгово-развлекательных центров. Прекращается торговля продуктами пищевой промышленности, в том числе упакованными, в кинотеатрах. В выходные и праздничные дни прекращает работу детские досуговые и развлекательные организации.

Также главный санитарный врач предложила ограничить перемещение общественным транспортом лиц старше 65 лет, поскольку именно на эту возрастную категорию сейчас приходится 80 процентов смертельных случаев после заболевания COVID-19, а также запретить на некоторых территориях проведение выпускных вечеров и общегородских массовых мероприятий.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения РК
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Главный санитарный врач по Крыму и Севастополю отметила, что с марта этого года заболеваемость COVID-19 значительно увеличилась и констатировала критическую ситуацию в Алуште, Симферополе и Ялте, где показатели превышают среднереспубликанские, а в отдельные дни - и среднероссийские. В 3,5 раза увеличилось число тяжелых случаев у молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Кстати

За последние сутки в республике выявили 144 случая заражения коронавирусом, а с начала пандемии - 45 321. При этом количество умерших из числа заболевших достигло 1428 человек. По словам главы минздрава РК Александра Остапенко, с 9 по 15 июня в Крыму подтверждено 858 случаев новой коронавирусной инфекции и 750 случаев внебольничной пневмонии, а также зарегистрирован 31 летальный исход. Сейчас для лечения больных COVID-19 и внебольничными пневмониями в стационарах развернули 2088 коек.

- За неделю в стационары госпитализированы 136 человек, что на 29 пациентов больше уровня прошедшей недели, - констатировал министр. - Сейчас в стационарах на лечении находятся 1753 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция и внебольничная пневмония, на амбулаторном лечении - 501 человек. Из продолжающих лечение 132 пациента - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 474 пациента получают оксигенотерапию.

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