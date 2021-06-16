В Севастополе предложили ограничить скорость электросамокатов

Департамент транспорта Севастополя предложил ограничить скорость электросамокатов на улицах и в парках. Проект опубликован на странице ведомства Вконтакте.

- Предлагаем проект схемы ограничения скоростного режима средств индивидуальной мобильности, в том числе самокатов, в местах массового скопления людей, - сказано в сообщении.

На всей территории Севастополя скорость электросамокатов планируют ограничить до 25 километров в час, а в наиболее людных местах - до 15 километров в час. Это центральная часть Севастополя, район Балаклавской бухты, парк Победы и Учкуевка.

Жителей города попросили оставить отзывы в комментариях. Мнения горожан разделились. Одни считают, что скорость средств индивидуальной мобильности не надо ограничивать, во всяком случае, пока этот вид транспорта не введен в Правила дорожного движения. Другие, напротив, поддержали инициативу властей и предложили ограничить скорость для самокатчиков во всех парках и скверах Севастополя.