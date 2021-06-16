В степной астраханской глуши зацвел дикий кактус

В начале июня в районе села Тамбовка под Астраханью можно наблюдать редкое явление: унылый степной пейзаж обновляется пышным желтым цветением опунции, дикого кактуса. Но наблюдать это чудо может не каждый. Плантация скрыта от случайного путника со всех сторон километрами бездорожья.

Несвойственные местному ландшафту виды на заросли кактусов и ветвистого саксаула напоминают кадры из вестернов. И неслучайно. Кактусы привезли в Астраханскую область из Центральной Америки. Посадка состоялась в конце XIX века по инициативе ученых местного опорного пункта Российской академии наук, которые боролись с опустыниванием. Движение песков было настолько активным, что заносило идущую через Тамбовку железную дорогу и поезда сходили с рельсов. Кактус свою миссию выполнил добросовестно, пески остановил. А заодно зацвел, радуя мир.

От Астрахани до Тамбовки - около двух часов езды на машине, добираемся и берем на борт госинспектора областной службы природопользования Александра Золотухина. Кактусы на карте не обозначены, без сопровождающего никак. По дороге инспектор рассказывает, что четверть века назад кактусы пришлось защищать от чабанов. Коровы и овцы ранились об опунцию, и животноводы взялись выжигать достопримечательность. Служба природопользования объявила кактус памятником природы и обнесла кусты заграждением. На экзотику потянулись туристы. Но неудачно. Опунция цветет всего пять дней в году, и этот период совпадает с сезоном нашествия астраханской мошки. К счастью, к нашему визиту ветер разогнал мошкару, а после и вовсе полил дождь.

Но открывшееся зрелище сполна окупило и непогоду, и часы утомительной поездки: поляны цветущих кактусов радовали глаз и создавали необычную атмосферу саванны.

Рвать цветы, окруженные ореолом колючек, никому не приходило в голову.

Местные кактусы признаны памятником

Можно приехать к кактусам и в конце лета, в это время на нем созревают сладкие ярко-розовые плоды, которые называют индийской смоквой, или колючей грушей, из-за того, что их кожица покрыта мелкими колючками. Поэтому пробовать такие сладости нужно с осторожностью. По словам биологов, в Мексике из кактусовых плодов готовят много блюд, а для текилы опунция не подходит, напиток изготавливают из другого вида этого растения.

- Я не знаю ни одного места в России, где дикий кактус так пышно цветет и плодоносит, - говорит кандидат биологических наук Владимир Афанасьев. - Многие хотят это увидеть, и как объект туризма, я считаю, это место можно рекламировать.