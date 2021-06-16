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16.06.2021 11:31
Рубрика: Власть

Волгоград - Ахтуба

Чтобы сохранить поселки, в регионе решено строить новую дорогу
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 131(8482)
Дорогу, соединившую Волгоград и райцентр Среднюю Ахтубу, проложили еще в советское время, она была рассчитана на минимальный поток, 200 - 300 автомобилей в сутки. Но сегодня тут проезжает 2,5 - 3 тысячи машин ежесуточно. Нагрузка на эту дорогу заметно возросла с открытием в 2009 году моста через Волгу.

А теперь трасса вошла в большой транспортный коридор, соединяющий Волгоградскую область с Астраханской и Казахстаном. К тому же многие водители выбирают этот объездной путь, чтобы добраться в Волжский, второй по численности населения город региона. Есть путь короче, через Волжскую ГЭС, но на ней идет ремонт дорожного полотна, поэтому на подъезде к плотине автомобили часами стоят в пробках.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Эта дорога сейчас является основной трассой: все большегрузы, междугородние автобусы едут здесь, - говорит учительница средней школы из хутора Бурковского Виктория Кутнюк. - Дорога делит наши поселки практически пополам. Поток машин очень плотный, а дорогу переходят не только взрослые, но и дети, которых ведут в детский сад и в начальную школу. Старые люди идут в ФАП, также рискуя жизнью на дороге. Уже было несколько случаев, когда в ДТП пострадали пешеходы.

В этом году, по информации УГИБДД, на проблемной автодороге зарегистрировано уже десять ДТП с пострадавшими, это 30 процентов от общего количества аварий в Среднеахтубинском районе. Один человек погиб и 14 получили ранения. Статистика за прошлый год схожая: 28 процентов от общерайонной сводки (шестеро погибли, 38 человек попали в больницу). В 2019 году было еще хуже: 40 процентов всей аварийности.

- Меры принимаются: устанавливаем бордюры, делаем пешеходные переходы. Но пока все тщетно, - признает начальник областного управления ГИБДД Александр Степанов. - Дорожное движение нужно организовать в соответствии с нынешними требованиями.

Некоторые среднеахтубинцы опасаются, что старую дорогу будут расширять.

- Расширение проезжей части не поможет разгрузить дорогу. Зато придется снести чуть не полпоселка Госпитомник, где проживают больше трех тысяч человек, а также Масловку и Бурковку, - рассказала "РГ" жительница Госпитомника Светлана Баканова.

Но на самом деле таких планов у властей нет. В администрации Волгоградской области полагают, что расширение старой трассы невозможно. Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региона Роман Туренко перечислил факторы, которые делают этот вариант нежелательным.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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- Строительство четырехполосной скоростной автомагистрали с разделительной полосой в этом месте предполагает не только устройство пятиметровой насыпи, но и дополнительное обустройство надземных или подземных пешеходных переходов, - рассказал он. - Кроме того, такой вариант означает строительство еще как минимум четырех "клеверных" транспортных развязок, при котором часть домов в населенных пунктах Новенький, Рыбачий, Третий Решающий и Бурковский придется сносить, в хуторе Госпитомник - 36 жилых домов, а остальные жители будут жить у кромки дороги. Кроме того, придется переустраивать подземный стальной газопровод высокого давления, следовательно на этот период люди останутся без газа. Расширение дороги повлечет за собой переустройство других инженерных сетей и перенос вышек сети интернет.

Поэтому наиболее предпочтительным вариантом является строительство совершенно новой магистрали. Эти работы профинансирует федеральный бюджет. Трасса разгрузит дорогу Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба. Тогда транзитные машины пойдут по новому коридору. А старый проезд останется в пользовании местных жителей.

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