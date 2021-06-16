Ветеран Байконура рассказал о встрече с Гагариным

Ветеран Байконура Александр Негодаев из города Азова Ростовской области открыл домашний музей космонавтики. Комсомольская работа на полигоне позволила технику, занимающемуся обслуживанием пусков ракет, собрать уникальный фотоархив. Автор четырех книг о космодроме рассказал "РГ" о встрече с Гагариным, об отношении к работе Королева и об историческом визите Шарля де Голля.

Александр Федорович, во время экскурсии по музею вы очень тепло рассказывали о знаменитом конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве...

Александр Негодаев: Сергей Павлович Королев был уникальной личностью. Закаленный жизнью человек, незаслуженно отсидевший тюремный срок. Был резковатым и... берег людей. При малейшем опасении, что во время полета что-то может пойти не так, не разрешал запуск. При нем ни один космонавт не погиб. В музее есть снимок, сделанный 19 марта 1965 года. Был конец рабочего дня, когда стало известно о приземлении космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, которые накануне совершили первый выход человека в открытый космос. Те, кто технически обеспечивал полет, собрались в конференц-зале. В кабинете поблизости находились Королев и его заместитель. Случилась неприятность: корабль отклонился от курса и приземлился в Пермском крае, в тайге, не совсем удачно. Космонавты не могли выйти из аппарата. Связи нет. Атмосфера нервозная. Слышу голос Королева: "Жду информацию с места".

В итоге, конечно, ребят нашли. Это сделала группа байконуровцев, которая заранее прибыла в регион посадки. Среди них - Сергей Артемов, мой сосед по офицерскому общежитию. На снимке - поисковики и наши герои космоса.

Космонавты Беляев и Леонов с поисковиками. Фото: Репродукция Тагира Раджавова

Байконуровцы развернули корабль, помогли выбраться людям, определили координаты и сообщили в центр Королеву. Он вышел в зал и искренне всех поблагодарил за работу.

У вас есть несколько малоизвестных снимков с Гагариным. В песне поется: "Знаете, каким он парнем был?" Это действительно про него?

Александр Негодаев: И снимки с ним есть редкие, и газета сохранилась от 13 апреля 1961 года, главный материал называется "Капитан первого звездолета - наш, советский". Когда встретился с Юрием Гагариным, мы были примерно одного возраста. Это случилось в 1967 году, когда на стартовом техническом комплексе Байконура открывали мемориал в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. Гагарин, Титов, Николаев, Попович и с ними несколько офицеров участвовали в торжественном открытии памятника. Тогда мы и познакомились. Сфотографировались.

Вторая встреча с Гагариным состоялась в нашей казарме. Начальник моей группы подполковник Владимир Беляев был личным другом многих космонавтов, в том числе Гагарина. Беляев притащил космонавта к нам, когда он неподалеку от казармы делал зарядку, и тот пришел в чем был - в трико и тенниске. Снова удалось сделать фото. В третий раз общался уже лично. Так как я был замсекретаря комсомола части, ко мне часто обращались ребята с просьбой организовать встречу с Гагариным. Я обратился к начальнику политотдела полковнику Кузнеченкову, чтобы он помог. Меня привели в кабинет монтажно-испытательного корпуса. Там меня ждал Гагарин. Мы остались в кабинете одни. Юрий Алексеевич в то время был членом ЦК ВЛКСМ и недавно возвратился со съезда комсомола. Мне было интересно поговорить с ним об этом. Он же спрашивал, как живут молодые офицеры, какие у них бытовые условия. А какие условия? Вокруг пустыня! Но я не стал жаловаться на проблемы. Рассказал, что организовываю художественную самодеятельность, литературные вечера, приглашаю артистов. Гагарин спросил, откуда я родом. Узнав, что с Дона, сказал, что мечтает пройтись по местам, где жил Михаил Шолохов.

Гагарин запомнился своей простотой, он очень к себе располагал.Уделил мне 20 минут, с его загруженностью это было роскошью.

В вашу бытность на Байконуре туда приезжал президент Франции Шарль де Голль, вот и фото в музее с ним есть. Как это было?

Александр Негодаев: Он был первым иностранцем, побывавшим на космодроме. Де Голль прилетел в Иркутск и оттуда к нам. Высокому гостю показали пуск ракеты. Он был потрясен. При выезде из городка его машина остановилась, де Голль вышел и низко поклонился собравшимся там жителям Ленинска со словами: "Спасибо советским людям за первый полет человека в космос!" Рассказывали потом, что французский президент спросил у Николая Косыгина, который ехал с ним в аэропорт вместе с Леонидом Брежневым: "На кого направлены те ракеты, которые вы нам показали?" Ответ был откровенным, Франция входила в состав НАТО. По возвращении в Париж де Голль принял решение вывести свою страну из состава этой организации, а ее штаб-квартире пришлось перебраться из французской столицы в Брюссель.

Александр Негодаев сам проводит экскурсии по домашнему музею. Фото: Тагир Раджавов

Вы создали домашний музей космонавтики и в свои 83 бесплатно работаете в нем экскурсоводом. Зачем вам это?

Александр Негодаев: Музей возник из бывшего хозяйственного строения. В его преображении помогли жена Валентина, с которой недавно отметили золотую свадьбу, и сын. Сначала хотели сделать место отдыха, а когда начали развешивать многочисленные фотографии, решили: пусть здесь будет музей. Он открылся восьмого апреля, накануне Дня космонавтики. И с тех пор в нем побывали сотни человек.

Откровенно

Вспоминает Валентина Негодаева

Жены офицеров и сотрудников космодрома жили жизнью своих мужей: от пуска до пуска ракет и спутников. Разговоры среди нас всегда были об этом: как подготовились к запуску, удачно прошел или неудачно.

Наблюдали за пусками на берегу Сырдарьи, где никогда не было пасмурно. И, признаюсь, было на что посмотреть. Отделение ступеней от ракеты - завораживающее зрелище. Смотрели и искренне болели: хоть бы дальше полетела! Чуть отклонилась в сторону - мурашки по коже, выпрямилась - общий вздох облегчения. Пусть все будет нормально, думали все. Тогда мужья и отцы вернутся домой вовремя. Дети жили, как и их матери, папиной работой. Росли в курсе всех событий на космодроме.

Когда после жизни на Байконуре, где все, как один, переживали за большое дело, мужа перевели служить в Донецк, мне было очень тяжело, потому что все разговоры на моей работе были о том, что купили, как достали. Полгода мучилась: возвращалась домой и плакала. И вспоминала родной Байконур, где всегда было так много общих переживаний.