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Ветеран Байконура рассказал о встрече с Гагариным

19.06.2021 / 05:00
Автограф Гагарина. Фото: Тагир Раджавов
Автограф Гагарина. Фото: Тагир Раджавов

Ветеран Байконура Александр Негодаев из города Азова Ростовской области открыл домашний музей космонавтики. Комсомольская работа на полигоне позволила технику, занимающемуся обслуживанием пусков ракет, собрать уникальный фотоархив. Автор четырех книг о космодроме рассказал "РГ" о встрече с Гагариным, об отношении к работе Королева и об историческом визите Шарля де Голля.

Фото: Андрей Петров
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Александр Федорович, во время экскурсии по музею вы очень тепло рассказывали о знаменитом конструкторе ракетно-космических систем Сергее Королеве...

Александр Негодаев: Сергей Павлович Королев был уникальной личностью. Закаленный жизнью человек, незаслуженно отсидевший тюремный срок. Был резковатым и... берег людей. При малейшем опасении, что во время полета что-то может пойти не так, не разрешал запуск. При нем ни один космонавт не погиб. В музее есть снимок, сделанный 19 марта 1965 года. Был конец рабочего дня, когда стало известно о приземлении космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова, которые накануне совершили первый выход человека в открытый космос. Те, кто технически обеспечивал полет, собрались в конференц-зале. В кабинете поблизости находились Королев и его заместитель. Случилась неприятность: корабль отклонился от курса и приземлился в Пермском крае, в тайге, не совсем удачно. Космонавты не могли выйти из аппарата. Связи нет. Атмосфера нервозная. Слышу голос Королева: "Жду информацию с места".

В итоге, конечно, ребят нашли. Это сделала группа байконуровцев, которая заранее прибыла в регион посадки. Среди них - Сергей Артемов, мой сосед по офицерскому общежитию. На снимке - поисковики и наши герои космоса.

Космонавты Беляев и Леонов с поисковиками. Фото: Репродукция Тагира Раджавова

Байконуровцы развернули корабль, помогли выбраться людям, определили координаты и сообщили в центр Королеву. Он вышел в зал и искренне всех поблагодарил за работу.

У вас есть несколько малоизвестных снимков с Гагариным. В песне поется: "Знаете, каким он парнем был?" Это действительно про него?

Александр Негодаев: И снимки с ним есть редкие, и газета сохранилась от 13 апреля 1961 года, главный материал называется "Капитан первого звездолета - наш, советский". Когда встретился с Юрием Гагариным, мы были примерно одного возраста. Это случилось в 1967 году, когда на стартовом техническом комплексе Байконура открывали мемориал в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. Гагарин, Титов, Николаев, Попович и с ними несколько офицеров участвовали в торжественном открытии памятника. Тогда мы и познакомились. Сфотографировались.
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Вторая встреча с Гагариным состоялась в нашей казарме. Начальник моей группы подполковник Владимир Беляев был личным другом многих космонавтов, в том числе Гагарина. Беляев притащил космонавта к нам, когда он неподалеку от казармы делал зарядку, и тот пришел в чем был - в трико и тенниске. Снова удалось сделать фото. В третий раз общался уже лично. Так как я был замсекретаря комсомола части, ко мне часто обращались ребята с просьбой организовать встречу с Гагариным. Я обратился к начальнику политотдела полковнику Кузнеченкову, чтобы он помог. Меня привели в кабинет монтажно-испытательного корпуса. Там меня ждал Гагарин. Мы остались в кабинете одни. Юрий Алексеевич в то время был членом ЦК ВЛКСМ и недавно возвратился со съезда комсомола. Мне было интересно поговорить с ним об этом. Он же спрашивал, как живут молодые офицеры, какие у них бытовые условия. А какие условия? Вокруг пустыня! Но я не стал жаловаться на проблемы. Рассказал, что организовываю художественную самодеятельность, литературные вечера, приглашаю артистов. Гагарин спросил, откуда я родом. Узнав, что с Дона, сказал, что мечтает пройтись по местам, где жил Михаил Шолохов.

Гагарин запомнился своей простотой, он очень к себе располагал.Уделил мне 20 минут, с его загруженностью это было роскошью.

В вашу бытность на Байконуре туда приезжал президент Франции Шарль де Голль, вот и фото в музее с ним есть. Как это было?

Александр Негодаев: Он был первым иностранцем, побывавшим на космодроме. Де Голль прилетел в Иркутск и оттуда к нам. Высокому гостю показали пуск ракеты. Он был потрясен. При выезде из городка его машина остановилась, де Голль вышел и низко поклонился собравшимся там жителям Ленинска со словами: "Спасибо советским людям за первый полет человека в космос!" Рассказывали потом, что французский президент спросил у Николая Косыгина, который ехал с ним в аэропорт вместе с Леонидом Брежневым: "На кого направлены те ракеты, которые вы нам показали?" Ответ был откровенным, Франция входила в состав НАТО. По возвращении в Париж де Голль принял решение вывести свою страну из состава этой организации, а ее штаб-квартире пришлось перебраться из французской столицы в Брюссель.

Александр Негодаев сам проводит экскурсии по домашнему музею. Фото: Тагир Раджавов

Вы создали домашний музей космонавтики и в свои 83 бесплатно работаете в нем экскурсоводом. Зачем вам это?

Александр Негодаев: Музей возник из бывшего хозяйственного строения. В его преображении помогли жена Валентина, с которой недавно отметили золотую свадьбу, и сын. Сначала хотели сделать место отдыха, а когда начали развешивать многочисленные фотографии, решили: пусть здесь будет музей. Он открылся восьмого апреля, накануне Дня космонавтики. И с тех пор в нем побывали сотни человек.

Откровенно

Вспоминает Валентина Негодаева

Жены офицеров и сотрудников космодрома жили жизнью своих мужей: от пуска до пуска ракет и спутников. Разговоры среди нас всегда были об этом: как подготовились к запуску, удачно прошел или неудачно.

Фото: Артем Локалов
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Наблюдали за пусками на берегу Сырдарьи, где никогда не было пасмурно. И, признаюсь, было на что посмотреть. Отделение ступеней от ракеты - завораживающее зрелище. Смотрели и искренне болели: хоть бы дальше полетела! Чуть отклонилась в сторону - мурашки по коже, выпрямилась - общий вздох облегчения. Пусть все будет нормально, думали все. Тогда мужья и отцы вернутся домой вовремя. Дети жили, как и их матери, папиной работой. Росли в курсе всех событий на космодроме.

Когда после жизни на Байконуре, где все, как один, переживали за большое дело, мужа перевели служить в Донецк, мне было очень тяжело, потому что все разговоры на моей работе были о том, что купили, как достали. Полгода мучилась: возвращалась домой и плакала. И вспоминала родной Байконур, где всегда было так много общих переживаний.

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