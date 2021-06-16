Центральный районный суд Волгограда обязал государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" провести консервацию руин мельницы Грудинина, также известной под историческим названием мельница Гергардта.

Минувшей весной часть фронтона здания довоенной постройки обрушилась. На место выезжали специалисты комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Они установили, что состояние сталинградской крепости требует незамедлительных противоаварийных работ. Необходимо инициировать процедуру консервации, иначе потомки просто не застанут мельницу в нынешнем виде. Даже развалины могут исчезнуть.

- Прокуратурой Центрального района в суд подано исковое заявление о возложении на музей-заповедник обязанности разработать проектную документацию для проведения консервации объекта культурного наследия, - сказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.