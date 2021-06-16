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Волгоградский музей изобразительных искусств получил в дар портрет Усеина Боданинского, это произведение одного из ярких представителей русского модернизма Ильи Машкова, чье имя и носит музей. Работа стала 99-м творением мастера в волгоградском собрании. Больше только в Русском музее - 103. Сегодня его труды хранятся в 40 музеях России, есть они и в частных коллекциях.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Кто такой Усеин Боданинский? Это крымско-татарский художник, педагог, литератор. Он был основателем и первым директором Бахчисарайского музея-заповедника, где в 1925 году Машков создал серию пейзажей. В 1938 году Боданинского репрессировали. А его портрет сохранился в частной коллекции Иосифа Маримонта, ученика Машкова. Недавно работу обнаружил в семейном архиве его сын Юрий Маримонт. Когда экспертиза подтвердила подлинность портрета, написанного углем и пастелью, руководство музея обратилось за поддержкой к благотворительному фонду, с которым давно сотрудничает.
Картины и лица художников в объективе фотографа, влюбленного в живопись

- В этом году исполняется 140 лет со дня рождения великого русского художника Ильи Машкова. А волгоградский музей является основным исследователем его наследия. Когда нас попросили приобрести работу, без колебаний приняли это предложение. Думаю, это серьезный вклад в коллекцию. Рисунок будет доступен широкому зрителю, - сказал генеральный директор фонда Игорь Бекетов.

Графику поместили в специальную магнитную раму с климат-контролем, не пропускающую пыль.

Начало волгоградскому собранию положили два натюрморта живописца, которые поступили в 1964 году. И в последующие два десятилетия приоритетом стало приобретение именно произведений Машкова, уроженца станицы Михайловской в Урюпинском районе. Но последнее поступление было аж в 1985 году, продолжения пришлось ждать 36 лет.

Комментарий

Ольга Малкова, кандидат искусствоведения:

- В поле зрения культурной общественности редко попадают работы такого значения. Произведения Машкова одни из самых дорогих в нашем искусстве, и модернистские, и реалистические. Всплывает много фальшивых произведений, приписываемых ему. Поддельщикам кажется, что достаточно быть эпатажным, чтобы сойти за модерниста. Но мы точно можем сказать, какому периоду творчества какой штрих свойственен. И все картины и рисунки, которые хранятся в Волгограде, - это стопроцентный Машков.

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