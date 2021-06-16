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16.06.2021 10:16
Рубрика: Экономика

Эксперт: Как изменят рынок услуг нововведения в туристическом бизнесе

Текст: Татьяна Воробьева
С первого июля вступят в силу поправки в закон о туристской деятельности. Стать экскурсоводом смогут только граждане России, раз в пять лет они должны будут проходить аттестацию и работать смогут только в регионе в котором живут. Завкафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова рассказала, как нововведения могут отразиться на рынке услуг Среднего Урала.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, на данный момент нет реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а данные, размещенные на порталах профессиональных объединений, не отражают реального числа специалистов в этой области.

Фото: Файед Эль-Гезири / РИА Новости
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"К примеру, в информационной базе данных Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков - лишь 71 гид, при этом 40 процентов из них уже прошли добровольную аттестацию при администрации муниципальных образований, и только 25 процентов оказывают услуги на иностранных языках", - говорит эксперт.

Мнения разделились: одни экскурсоводы законодательные нововведения поддерживают, расценивая это как поддержку профессиональных игроков, другие полагают, что и без того отрасль успешно регулирует сама себя. Эксперты придерживаются мнения, что, как это часто и бывает, в законодательных изменениях есть и плюсы и минусы.

"С одной стороны, закон может наделить музейные организации дополнительными правами и защитить от нелегальных экскурсий. Но есть сомнения, что однозначным решением проблемы гарантии качества экскурсий для туристов может стать обязательная аттестация тех, кто работает в авторском туризме. Проблемы могут возникнуть с поиском специалистов, которые войдут в состав аттестационных комиссий. И не совсем ясно, каким образом они будут справляться с нагрузкой и растущим потоком приезжающих на Урал гостей", - отметила Ольга Ергунова.

Так, например, за девять месяцев прошлого года регион посетили 1,3 миллиона человек, это на 18 процентов выше показателя 2019 года и далеко не предел, так как в период пандемии многие от путешествий отказались.

"Сопоставляя данные с мая по сентябрь 2019 и 2020 годов, видим, что поток внутренних туристов вырос на 140 процентов - 1 миллион 151 тысяча 414 человек было в 2019 году и 2 миллиона 755 тысяч 554 человек в 2020", - констатирует завкафедрой.

Теперь о минусах. Во-первых, отрасль сильно пострадал из-за коронравируса. Во-вторых, в будущем (при условии открытия границ) возможен дефицит переводчиков с арабского, китайского языков. А значит есть риск, что ставшие нелегальными гиды уйдут в тень.

"Пункт про ограничение деятельности экскурсовода регионом проживания или тем местом, где он аттестован, на мой взгляд, может стать угрозой для сегмента авторских, клубных экскурсий, который может попросту исчезнуть", - считает эксперт.

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