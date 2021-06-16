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16.06.2021 10:59
Рубрика: Власть

Эксперты IT-форума в Югре рассказали, как "цифра" влияет на человека

Текст: Елена Панова
Одной из главных тем проходящего в эти дни международного IT-форума в Югре стала роль цифровых технологий в развитии экономики и общества в ходе пандемии коронавируса и постпандемийном мире.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Целый ряд актуальных и в то же время этически сложных аспектов цифровизации затронули участники мероприятия.

Фото: iStock
В Югре начался международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС

- В современном обществе сочетается две тенденции. С одной стороны, цифра дает возможность для народов, этносов сохранить свои язык, культуру, традиции, так называемое нематериальное наследие. С другой - унифицируются все информационные события, выстраивается единый фон, без разделения на уникальность человека, народов, стран, - отметила глава Югры Наталья Комарова. - В этой обстановке важно создать условия для сохранения, развития личности и ее ценностей, защитить человека от угроз.

Напомним, XII международный IT-форум c участием стран БРИКС и ШОС собрал участников из 70 стран и 77 регионов России. Так, в Ханты-Мансийск прибыли международные эксперты по информационным технологиям, руководители и ведущие эксперты государственных структур ЮАР, Индии, Аргентины, Кении, Бразилии, Венесуэлы, Казахстана, Армении, Кыргызской Республики и представители Ассамблеи народов Евразии.

Губернатор Югры отметила, что страны БРИКС и ШОС находятся сегодня в авангарде цифровизации. Бразилия, Индия, ЮАР входят в клуб пяти стран по найму специалистов в области искусственного интеллекта, а Китай впервые обошел США по научному цитированию работ в этой сфере.

Отметим, сам форум давно уже стал площадкой, где решаются вопросы мировой, федеральной цифровой повестки. Особую актуальность электронные технологии, по признанию собравшихся на форуме, приобрели в год пандемии.

- По данным последних исследований, 2020 год стал поворотным в развитии технологий искусственного интеллекта, - отметила Наталья Комарова. - Инвестиции в него выросли на 40 процентов и достигли 68 миллиарда долларов.

- Пандемия коронавируса в корне изменила экономику страны, - подчеркнул в ответ руководитель Аналитического центра при правительстве России Константин Калинин. - Она дала мощный стимул для развития электронной среды. "Цифра" стала спасательным кругом для традиционных отраслей экономики. IT-технологии стали внедряться в сферах, которые до этого не были лидерами, - в образовании, здравоохранении, торговле. В связи с ограничительными мерами вырос интерес к цифровым решениям, которые минимизируют присутствие человека на производственных площадках. Мы стали использовать видеовещание, дистанционный мониторинг оборудования, системы в области информационной безопасности.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Отметим, Югра сегодня один из признанных лидеров по внедрению электронных технологий в нашей стране. Так, для жителей региона доступны 165 государственных и муниципальных услуг.

Югра поддерживает тренд на внедрение интеллектуальных помощников для эффективного взаимодействия органов власти и населения.

- У нас в округе пользуется популярностью нейронная сеть "Вика", - рассказала Наталья Комарова.- К ней ежедневно обращаются больше пяти тысяч югорчан. В нейронной сети созданы сервисы в сфере образования, регистрации актов гражданского состояния, доступна информация о мерах социальной поддержки при рождении ребенка. Это самые востребованные услуги, и именно их мы переводим в цифровой формат. Для предпринимателей доступен сервис о мерах информационной и финансовой поддержки.

Наталья Комарова отметила, что сейчас "Вика" учится записывать пациентов на прием к врачам. А одна из главных задач, по словам губернатора, - предоставление жителям региона услуг без участия чиновников. За "цифрой" будущее практически во всех сферах.

Показательно, что в первый день международного форума было принято решение со следующего года организовать на его площадке форум "Юниор-IT".

- У каждого крупного события должно быть лицо. Оно должно быть и нашего IT-форума, - отметила, обращаясь к участникам, Наталья Комарова. - Мы предлагаем обратить внимание на подрастающее поколение. Новые лица цифровой экономики - это юные югорчане, призеры и победители олимпиад по информатике, математике, соревнований по робототехнике, различных цифровых конкурсов, лучшие ученики Яндекс-лицея. Именно за умными талантливыми молодыми ребятами наше будущее.

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