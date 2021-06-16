Ямал предложил не лишать статуса самозанятых с доходами больше 2,4 млн

С инициативой изменить федеральное законодательство в отношении самозанятых выступили депутаты Законодательного собрания Ямала. Они предлагают не лишать самозанятых статуса, если их доходы превысили 2,4 миллиона рублей в год (или 200 тысяч в месяц).

Как отмечает председатель комитета Заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, установленная планка доходов может с легкостью загонять предпринимателей обратно в тень. А самозанятые только-только начали легализовывать свою деятельность. Что особенно важно в пандемию, когда бизнес и без того столкнулся с серьезными проблемами.

- Специфика деятельности самозанятых такова, что 2,4 миллиона они могут заработать за год, а могут получить эти деньги и за какую-то разовую сделку. Но как только заданный лимит превышен хоть на рубль, право на НПД (налог на профессиональный доход) человек автоматически теряет, и его доходы моментально облагаются налогом в 13 процентов, - пояснил Казарин.

При этом индивидуальный предприниматель, перешагнувший планку, автоматически теряет статус самозанятого и вынужден платить 20 процентов по основной системе налогообложения с суммы, которая превысила установленный доход. Как считают законодатели Ямала, введенный лимит подталкивает самозанятых скрывать свои доходы.

Напомним, специальный налоговый режим ввели в 2019 году, он будет действовать в качестве эксперимента в течение 10 лет. Ямал участвует в нем с 1 января 2020 года.

Как отмечают в регионе, первые итоги уже показали, что этот налоговый режим создал стимулы для легализации бизнеса. Так, по данным на 1 января этого года в регионе числилось 3 656 самозанятых, а уже через полгода их число выросло в полтора раза, составив 5 598 человек. Больше всего предпринимателей привлекают услуги по перевозке пассажиров и косметология.

Если федеральное налоговое законодательство будет изменено, считают на Ямале, число самозанятых будет продолжать расти и дальше. Когда человек пытается обойти законы и не платит налоги, он всегда рискует. Получение официального статуса позволяет спокойно вести свой бизнес.

Предложение ямальских депутатов уже поддержали парламентарии Тюменской области и ХМАО-Югры.