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Ювелирная сеть прекратит извещать покупателей о закрытии своих магазинов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8483)
Ювелирная сеть Sunlight, регулярно сообщавшая о ликвидации своих магазинов, вняла доводам челябинского УФАС. После возбуждения административного дела компания уведомила антимнопольщиков о прекращении распространения недостоверной рекламы.

Призывы посетить магазины, в которых в связи с грядущим закрытием все продавалось со скидкой от 60 до 80 процентов, размещались в социальных сетях, звучали по радио, а также направлялись покупателям сообщениями на телефоны и электронную почту. Их регулярно получали жители Челябинска, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга и многих других городов страны. Однако полномочиями по расследованию возможных нарушений закона центральный аппарат ФАС России наделил Челябинское УФАС, куда поступило особенно много жалоб на странный маркетинговый ход.

Фото: iStock
Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафована за фейковый уход с рынка

- Еще в прошлом году администрации крупных торговых комплексов Челябинска, в которых ювелирная сеть имеет отделы, в ответ на наши запросы указали на отсутствие какой-либо переписки по поводу досрочного расторжения договоров аренды, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Таким образом, сведения о закрытии магазинов Sunlight в Челябинске не соответствовали действительности. К аналогичным выводам после проверки пришли и наши коллеги из Волгограда.

В октябре прошлого года в отношении компании было возбуждено административное дело по статье о нарушении закона "О рекламе", а в марте антимонопольщики официально признали рекламу недостоверной, направив предписание о прекращении ее распространения.

Не прошло и четырех месяцев, как ювелирная сеть уведомила УФАС об исполнении этого требования. Однако от административной ответственности это компанию не спасет. За введение в заблуждение потребителей ей грозит штраф на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство ФАС УрФО Челябинская область

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