Долгий путь испытаний - и вот лекарство уже спасает больных от новой инфекции, а высокочувствительные сенсоры контролируют уровень радиоактивности. В Уральском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня (УМНОЦ), созданном более года назад на базе научных институтов и вузов Свердловской, Курганской и Челябинской областей, разрабатывают технологии под любой запрос. Над чем академики с аспирантами трудятся в лабораториях и какова сегодня роль инициатора проекта, Уральского федерального университета, "РГ" рассказали ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель УрО РАН и заведующий лабораторией Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Валерий Чарушин, руководитель Уральского территориального управления Минобрнауки РФ Игорь Манжуров.

Игорь Манжуров: В России создадут не менее ста новых молодежных лабораторий. На это планируют выделять 1,7 миллиарда рублей в год. Фото: Елена Елиссева

Недавно УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" прошел оценку деятельности за прошлый год в правительстве России. Каких результатов он достиг?

Игорь Манжуров: Чтобы претендовать на государственную поддержку, недостаточно завоевать статус НОЦ мирового уровня. Центрам нужно ежегодно отчитываться о своей деятельности, и по этим результатам состав участников будет корректироваться: необходимо показывать динамику по числу исследователей, объему поддержки на разных уровнях, включая внебюджетные средства (на Урале предприятия вложили более четырех миллиардов рублей), иметь научные публикации в высокорейтинговых журналах. Совет НОЦ мирового уровня также оценивает количество новых рабочих мест в регионах, созданных при участии центра, долю готовых к внедрению промышленных разработок и материальную базу. Сейчас в стране действуют десять НОЦ, к следующему году их будет 15. Причем только в состав Уральского НОЦ входят девять университетов и десять научных организаций, большинство из которых Минобрнауки России отнесло к первой категории.

Виктор Кокшаров: На совете НОЦ мирового уровня, проводившемся под руководством помощника президента РФ Андрея Фурсенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко, наш центр получил высокую оценку, ведь за 2020 год мы создали 467 высокотехнологичных рабочих мест, отработали более 600 технологий на производстве. Результат - господдержка в 2021 году составит почти 128 миллионов рублей. Средства пойдут на создание проектного офиса, который организует взаимодействие между предприятиями, вузами и институтами в рамках НОЦ (всего их сейчас 66), поддержку исследований и разработок в рамках научных и технологических проектов НОЦ, в том числе и на перспективные фундаментальные исследования, подготовку кадров, поддержку молодых исследователей и научных партнерств, сопровождение проектов в регионах. Подчеркну: мы тесно сотрудничаем с предприятиями и академическими институтами. К примеру, взаимодействуем с институтами УрО РАН в области водородной энергетики - создании топливных элементов двигателей городского транспорта, техники для высокоскоростных магистралей и т. д.

Объединить усилия академической и вузовской науки, наверное, было непросто?

Валерий Чарушин: Отчего же? Университет и академия наук во многих направлениях дополняют друг друга. Так, в Институте физики металлов УрО РАН создана уникальная лаборатория спинтроники, где исследуют магнитные и электрические свойства веществ нового поколения. Речь идет о молекулярной сборке, которая становится основой различных устройств: спиновых клапанов, сенсоров и датчиков, востребованных в промышленности. Сотрудники делают это в чистых условиях - лаборатория похожа на подводную лодку, насыщенную уникальным научным оборудованием. Кстати, директор института академик Николай Мушников возглавляет экспертный совет НОЦа. Большинство разработок созревает в недрах университета и академии, мы совместно делаем научные доклады, ставим опыты в лабораториях.

Финансовая поддержка дает высшей школе серьезный толчок к повышению престижа в России и за ее пределами

Технологии, взращиваемые в центре, прорывные только для отечественного рынка или для мирового тоже?

Виктор Кокшаров: Уральская научная школа позволяет создавать технологические разработки, на основе которых предприятия могут выпускать продукты мирового уровня. Скажем, сотрудники многих профильных институтов УрО РАН - выпускники УрФУ, который нынче отметил столетие. Они занимаются прорывными направлениями, в том числе разработками в рамках НОЦ, например, жидкосолевого реактора на быстрых нейтронах - в мире ничего подобного нет. Ученые Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН сейчас разрабатывают рабочие среды для реактора нового типа, исследуют методы пирохимической переработки топлива. Строительство первого такого реактора только что начато в Томской области нашим индустриальным партнером. Он обеспечит замкнутый ядерный цикл и сведет к минимуму радиоизлучение.

А разработки уральских ученых в области здравоохранения, например препарата от коронавируса, получили продолжение?

Валерий Чарушин: Большинство разработок созревают в недрах университета и РАН, мы совместно делаем научные доклады, ставим опыты. Фото: Елена Елиссева

Валерий Чарушин: Безусловно. Более того, правительство России приняло постановление, которое в период чрезвычайной ситуации позволяет проводить клинические испытания существующих лекарств в ускоренном режиме. Наш препарат "Триазавирин" был зарегистрирован в 2014 году как средство от гриппа, поэтому мы смогли провести его клинические исследования на базе местной больницы № 14 - в них участвовало более ста пациентов. В итоге его эффективность составила 97,5 процента. Вместе с тем НИИ пульмонологии в столице провел испытания препарата более чем на 4000 человек, показавшие его эффективность при применении на первой стадии развития коронавируса. Минздрав РФ одобрил безрецептурную продажу лекарства, а его показания теперь расширяются на острые респираторные инфекции, что, конечно, дает возможность для проведения новых исследований.

Виктор Кокшаров: В медицинской сфере мы еще работаем над созданием биосовместимых материалов для протезов с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии им. Г.А. Илизарова, который находится в Курганской области. Чтобы дойти до этапа внедрения, необходимо участие не только индустриального партнера, но и региональной власти. Губернаторы трех регионов-участников НОЦ готовы вкладывать средства в проекты, например, в Свердловской области поддержали целых пять проектов УМНОЦ (на это направят 100 миллионов рублей), в том числе создание автоматических дефибрилляторов для реанимации, правительство Челябинской области выделило грант 70 миллионов рублей на проект возвращаемой ракеты-носителя и т. д.

В проектах НОЦ участвуют только именитые ученые или аспиранты, студенты тоже?

Валерий Чарушин: Важнейшая задача НОЦ - сформировать молодежные лаборатории. За последний год в Екатеринбурге при поддержке Минобрнауки России их появилось 22, в том числе две - в Уральском федеральном университете. Отмечу, что целевые средства идут на поддержку выпускников университетов. К нам приезжают молодые ученые со всего мира, например, из Индии, Сирии, Гонконга. Они стажируются в институтах УрО РАН.

Игорь Манжуров: По решению совета НОЦ мирового уровня в России в ближайшее время создадут не менее ста новых молодежных лабораторий. На это планируют выделять 1,7 миллиарда рублей в год начиная с 2021 года - это больше, чем поддержка всех НОЦ (1,28 миллиарда в этом году). Ребят привлекает участие в научной работе, если они видят успешное развитие своего направления и имеют необходимые условия - материально-техническую базу, конкурсы грантов. Правительство, в свою очередь, заинтересовано в подготовке кадров и продвижении фундаментальной науки. Уральский НОЦ, к слову, в числе лидеров в этом направлении.

Таким кадрам нужно пройти несколько ступеней подготовки, а сегодня многие ребята неохотно идут в магистратуру.

Виктор Кокшаров: Нам помогла продвинуться в этом направлении государственная программа "5-100", направленная на повышение конкурентоспособности российских вузов. С начала ее запуска в 2013 году количество магистров и аспирантов в УрФУ выросло в два раза, а показатель цитируемости - в 12,5 раза. Юные исследователи стали чаще публиковаться в научных журналах, причем на двух языках - раньше такой культуры не было. Вместо семи научных журналов, которые были 10 лет назад, университет теперь имеет 22, из них 11 индексируются в международных базах данных. Более трети публикаций готовятся совместно с учеными РАН и столько же - с иностранными коллегами. Мы пересмотрели управление многими проектами, развивали новые научные направления, образовательные технологии. Как итог, университет впервые вошел в 19 отраслевых и предметных рейтингов рейтингового агентства QS, а по представленности в мире среди отечественных вузов занял четвертое место.

В этом году вуз получил квоту на 7,5 тысячи бюджетных мест. На каких направлениях выросли контрольные цифры приема?

Виктор Кокшаров: Уральская научная школа создает разработки, на основе которых предприятия могут выпускать продукты мирового уровня. Фото: Елена Елиссева

Виктор Кокшаров: Ежегодно растет прием на инженерные и естественные науки, гуманитаристику. В следующем году на бюджет поступят уже 9300 человек, и, если мы хотим обеспечить высокое качество обучения, необходимо расширять мощности образовательных площадок. Для этого вуз сейчас заявляется с проектом строительства трех учебных корпусов - для Института экономики и управления, Института радиоэлектроники и технологий и университетского лицея (СУНЦ), оно обойдется в 20 миллиардов рублей. По опыту участия в программе "5-100", финансовая поддержка дает высшей школе серьезный толчок к повышению престижа в России и за ее пределами. Например, доля иностранных студентов в УрФУ сегодня 13 процентов - это 4400 человек из ста стран.

Сейчас Минобрнауки РФ запускает программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Какие условия необходимо выполнить университетам, чтобы одержать в ней победу?

Виктор Кокшаров: Требования жесткие, но, в отличие от предыдущей программы, эта предлагает два трека академического лидерства - регионально-отраслевого развития и исследовательского развития мирового уровня. Мы выбрали второй, ведь рядом с нами работают ведущие научные институты. Оценивать нас будут, прежде всего, по объему исследовательских работ, качеству научных публикаций, доле магистерской и аспирантской подготовки, числу молодых ученых. Сотня российских вузов сможет получить господдержку: базовый грант составит около 100 миллионов рублей, а на второй год бюджет распределят по трекам. Но в этой программе вузу, как и НОЦу, нужно еще удержаться. Университет обязан будет вернуть деньги в казну, если не выполнит запланированные показатели. Мы уверены, что Уралу обеспечит лидерство именно фундаментальная наука.

Между тем

УрФУ улучшил показатели в мировом рейтинге вузов QS, где он занимает 351-е место, по академической репутации и в предметной сфере. Так, по уровню цитируемости научных работ университет поднялся на 57 процентов, а в марте впервые попал в топ-100 сразу по нескольким предметным направлениям: "Нефтегазовое дело", "Гостеприимство и менеджмент досуга", "Социальная политика и управление". Также улучшились показатели уровня подготовки в сфере инженерных, экономических и компьютерных наук.