На Южном Урале персоналу запретили покидать территорию детских лагерей

В Челябинской области введен режим полной изоляции в детских загородных лагерях. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

- В связи со случаем заноса коронавирусной инфекции в один из летних оздоровительных лагерей принято решение о введении режима изоляции для воспитателей и вожатых, - пояснила чиновница. - Если раньше мы отказались от "родительских дней", то теперь покидать территории лагерей также запрещено и персоналу. В городских лагерях отдыха для педагогов введено обязательное ПЦР-тестирование, которого мы раньше также не требовали.

Ситуация с распространением СОVID-19 в Челябинской области остается напряженной. Пока кратного увеличения числа заболевших, фиксирующегося во многих городах страны, в регионе не происходит. Однако наметился некоторый рост на фоне снижения общей дисциплины соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и низкого уровня вакцинации среди молодежи.

По словам Гехт, среди более 350 тысяч вакцинированных южноуральцев доля молодежи не превышает 10 процентов. Молодые люди ведут активный образ жизни, в большинстве случаев не обращают внимания на признаки недомогания и, как правило, попадают на больничные койки уже после того, как болезнь начинает прогрессировать. Многие переносят COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, не обращая внимание на тревожные симптомы, и становятся переносчиками вируса. Не случайно в 70 процентах случаев болезнь распространяется "семейными очагами", где люди старшего поколения попадают в группу риска из-за безалаберности детей.

Для того, чтобы с минимальными рисками пройти третью волну распространения инфекции и избежать возращения ограничений, поможет только массовая вакцинация, считают власти. Необходимо, чтобы иммунитет приобрели не менее миллиона южноуральцев. А значит, в ближайшие несколько недель число привившихся необходимо увеличить минимум в три раза.