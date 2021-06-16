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16.06.2021 14:25

Прилавок для вдохновения

На каких творческих проектах готова зарабатывать Тюменская область
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8483)
Из всех региональных столиц Уральского федерального округа чести быть включенным в рейтинг 100 Most Creative Russians от Федерации креативных индустрий России удостоился лишь Екатеринбург, а комиссара Уральской индустриальной биеннале Алису Прудникову, руководителя рекламного агентства Андрея Губайдуллина, основателей креативной студии Ивана Соснина и Данила Голованова назвали самыми яркими представителями сектора, зарабатывающими на идеях.

Тюмень и тюменцы, увы, в этот список пока не попали, но перспективы у них есть: в прошлом году, например, среди субъектов РФ Тюменская область заняла третье место по вкладу креативных индустрий в ВРП (8,9 процента) и четвертое - по общей выручке предприятий и организаций этой сферы (306 миллиардов рублей). Участники ток-шоу "Развитие креативных индустрий - будущее региона", прошедшего в местном технопарке, назвали еще один повод - победу Западной Сибири в конкурсе Агентства стратегических инициатив по созданию креативных кластеров в заброшенных зданиях и промзоне.

В 2021-м, объявленном ООН Годом креативной экономики, Тюмень выбрала креативные индустрии одной из девяти стратегий инвестиционного развития. Тиражировать их в регионе намерены по британской модели, в которой главное - сначала найти людей, собрать их в определенной локации, а уже потом что-то придумывать, создавать кластер, предлагать товары на экспорт.

В 2021-м Тюмень выбрала креативные индустрии одной из девяти стратегий инвестиционного развития

В настоящее время, например, в регионе формируется не просто большая, а очень большая команда из заинтересованных горожан; впоследствии их разделят по тематическим проектам. Среди принятых к исполнению можно назвать идею создания компьютерной игры по мотивам фильма "Тобол" - в этом заинтересованы не только продюсеры киноленты, но и местное правительство. Среди уже осуществляемых - мероприятие "Битва на Туре" и фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим-Экспо", который теперь проводится по всей стране, от команды Ивана Шмонина, а также выпуск спортивной одежды дизайнером Дарьей Норкиной совместно с нефтяной компанией.

Как считает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, все же на первое место необходимо выводить именно экономическое обоснование идеи, а не творчество ради творчества. То есть ключевое слово в этом новом сочетании - "индустрия".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Креативные индустрии могут стать надежным источником роста экономики

На это изначально ориентирована и новая местная программа под названием "Капитаны бизнеса": бизнес-ангелы и чиновники встречаются в муниципальных образованиях с сельскими предпринимателями и общественниками, чтобы оценить их проекты. С начала года состоялось 12 сессий, на которых презентовали более 500 идей, половину из них точно реализуют. А сейчас на сопровождении у правительства находится 31 проект, который позволит открыть 1,8 тысячи рабочих мест.

По мнению Лилии Нургатиной, заместителя директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ, определяющим фактором для старта креативных индустрий является географическое место, его традиции и обычаи. Она, например, предлагает тюменцам обратиться к исконным промыслам, но вдохнуть в них современную жизнь. По такому пути пошли молодые люди, возродившие в поселке Крестцы Новгородской области фабрику одежды и домашнего текстиля с крестецкой строчкой. Теперь этими вещами любуются гости мировых подиумов.

Между тем

Первым удачным креативным проектом в истории современной России, оцененным международным сообществом, эксперт по креативным индустриям Российского экспортного Центра Евгения Данильченко называет церемонию открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. В этом же списке - народная акция "Бессмертный полк", проекты платформы "Россия - страна возможностей" - арт-кластер "Таврида" и конкурс "Мастера гостеприимства" (особо отмечены национальный фастфуд в Уфе и Парк сказов в Свердловской области). В Ульяновской области - проект "Ангар", воплощенный подростками. В Коми - компьютерные игры по национальному эпосу. В Костроме - ювелирка. В Якутии - кинопроизводство.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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