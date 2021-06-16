На Урале аферисты пообещали пенсионеру доход от вложений в нефть и газ

Житель Екатеринбурга перевел мошенникам больше 200 тысяч рублей. Пенсионеру пообещали доход за счет продажи нефти и газа.

68-летний мужчина нашел в интернете объявление о том, что некая коммерческая структура предлагает гражданам с ее помощью продавать нефть и газ, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В рекламе было указано, что у конторы якобы было разрешение государства на такой вид деятельности. Прибыльность вложений обещали высокую, для старта нужно было только перевести стартовый капитал, что и сделал азартный дедушка.

Первый раз мужчина перевел 16 тысяч рублей. Через неделю пенсионеру позвонила девушка с московского номера и сказала: чтобы быстрее начать свое дело, нужно перевести еще 34 тысячи. Мужчина ничего не заподозрил и исполнил просьбу. После последовало еще четыре таких звонка. Потом екатеринбуржец понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

- По данному факту следственной частью УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - отметил полковник Горелых.