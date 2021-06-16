На Урале аферисты пообещали пенсионеру доход от вложений в нефть и газ

Новости

Банк России обеспокоен темпом роста цен на непродовольственные товары 11:33
Двух китайцев осудили за ловлю лягушек в Приморье 11:29
В конгрессе США призвали Байдена к совместной работе с Путиным 11:22
Абрамченко объяснила отказ от регулирования цен на продукты 11:18
Мишустин утвердил единый подход к дивидендной политике госкомпаний 11:05
Эксперт объяснил рост цен на дизтопливо 11:02
Противоракетная оборона США вновь провалила испытания 11:02
МИД РФ: Россия подготовила все, чтобы саммит с США прошел позитивно 11:01
Циклон принесет в Крым сильные дожди и шквалистый ветер 10:57
МИД: Лидеры РФ и США будут иметь возможность найти решения по ключевым темам 10:56
Власти Словении объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране 10:46
В Москве установлен новый ипотечный рекорд 10:42
Песков заявил о необходимости начать переговоры по сокращению вооружений 10:34
На Южном Урале персоналу запретили покидать территорию детских лагерей 10:28
Песков: Москва заметила слова Байдена о возможности вступлении Украины в НАТО 10:25
Песков: Путин и Байден смогут поговорить в Женеве с глазу на глаз 10:18
В московском метро упал пассажиропоток из-за нерабочей недели 10:11
Песков: Путин учтет позитивные изменения в риторике США 10:02
Биржевые цены на дизтопливо побили исторический максимум 09:58
"Автодор" рассказал о планах по продлению трассы Казань-Екатеринбург 09:52
Пожарные в Курганской области отстояли от огня шесть жилых домов 09:47
Песков: Путин и Байден определятся по вопросу о возвращении послов 09:43
Врач объяснил, чем отличаются антитела после прививки и после COVID-19 09:34
На Камчатке произошло второе землетрясение за сутки 09:29
Олег Леонов: Нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб "112" - это поможет спасти многие жизни 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

На Урале аферисты пообещали пенсионеру доход от вложений в нефть и газ

Текст: Юлия Мякишева

Житель Екатеринбурга перевел мошенникам больше 200 тысяч рублей. Пенсионеру пообещали доход за счет продажи нефти и газа.

Фото: REUTERS
Как защититься, если мошенники оформили на вас кредит

68-летний мужчина нашел в интернете объявление о том, что некая коммерческая структура предлагает гражданам с ее помощью продавать нефть и газ, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В рекламе было указано, что у конторы якобы было разрешение государства на такой вид деятельности. Прибыльность вложений обещали высокую, для старта нужно было только перевести стартовый капитал, что и сделал азартный дедушка.

Первый раз мужчина перевел 16 тысяч рублей. Через неделю пенсионеру позвонила девушка с московского номера и сказала: чтобы быстрее начать свое дело, нужно перевести еще 34 тысячи. Мужчина ничего не заподозрил и исполнил просьбу. После последовало еще четыре таких звонка. Потом екатеринбуржец понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

- По данному факту следственной частью УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - отметил полковник Горелых.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями