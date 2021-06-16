Пожарные в Курганской области отстояли от огня шесть жилых домов

На станции Юрахлы в Варгашинском районе Курганской области в пять часов утра 16 июня объявлена полная ликвидация пожара, возникшего вчера около шести часов вечера. Огнем уничтожены два дома: жилой и дачный, а также восемь надворных построек. Шесть жилых домов удалось отстоять, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, сигнал о возгорании поступил 15 июня в 17:42. На место ЧП был направлен пожарный поезд и опорный пункт пожаротушения. Тушить было сложно из-за жаркой, сухой и ветреной погодой, которая стоит сейчас в Зауралье. Был объявлен повышенный ранг пожара №3, создано два боевых участка - на тушение ландшафтного пожара и защиту строений.

Огонь распространился на 500 квадратных метров надворных построек и около 10 гектаров сухой травы. В 19:51 его удалось локализовать, а в 00:05 ликвидировать открытое горение. В пять утра объявлена полная ликвидация. С пожаром боролись 103 человека и 30 единиц техники, в том числе от МЧС России - 67 человек и 14 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

После пожара населенный пункт опахали, создав вокруг него минерализованную полосую.