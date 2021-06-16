Не совсем обычное административное дело в сфере видеорекламы выиграло в суде Тюменское региональное управление ФАС. Арбитражная инстанция подтвердила нарушение антимонопольного законодательства, и виновник обязан перечислить в казну сто тысяч рублей.

Чем же проштрафился производитель рекламы? Ролик длится 15 секунд. Он должен убедить телезрителей в достоинствах нового жилищного комплекса в Тюмени. Недостоверных либо противоречивых сведений в информации эксперты УФАС не усмотрели, но их не устроила ее подача. Заказчик, девелопер, очевидно, экономя, пожелал за сравнительно скромную сумму получить короткий ролик, максимально насыщенный аргументами в пользу покупки квартиры в ипотеку под 6,2 процента годовых. Производитель изо всех сил старался это сделать, наложив на меняющиеся друг за другом картинки ЖК текстовые сообщения и сопроводив их голосовыми. Ну и в финале пустил обязательный для рекламного ролика, то есть предусмотренный законодательством, справочный текст. Правда, мелким шрифтом.

Если информация не воспринимается или плохо воспринимается и это обстоятельство приводит к искажению ее смысла, она считается отсутствующей, а соответствующая реклама - ненадлежащей

Антимонопольное ведомство пришло к выводу: за 15 секунд обыкновенному человеку фактически невозможно прочесть, воспринять и запомнить всю информацию о товаре, преподнесенную видео- аудио- и визуальными средствами. Как и буквально за мгновения разглядеть то, что изложено мельчайшим шрифтом. Следовательно, потребитель, на которого обрушивается словесная лавина, оказывается в незавидном, ущемленном положении.

- Если информация не воспринимается или плохо воспринимается и это обстоятельство приводит к искажению ее смысла, она считается отсутствующей, а соответствующая реклама - ненадлежащей, - комментирует выводы антимонопольщиков заместитель руководителя УФАС Светлана Марчук.

Изготовитель ролика, рекламная компания, не согласился с такими доводами. Мол, когда нет претензий к фактическому содержанию информации, то уровень восприятия зрителем, слушателем, читателем - это проблема тех, кто ее, собственно, намерен донести до потенциального потребителя. А что касается размера шрифта и времени на прочтение пояснительного текста, то тут, как замечают многие наблюдающие за этим сегментом рынка, кто во что горазд. Главное - выполнить требования законодателя, а как - другой вопрос. Часто остающийся за кадром диктор выпаливает за секунду текст, на внятное произнесение которого требуется в десять раз больше времени, используется и инструмент ускоренной промотки аудиозаписи. Тут тоже мало кто что разберет, однако сей трюк проходит, как правило, без замечаний со стороны надзорной структуры.

Но арбитражный суд посчитал обоснованными аргументы тюменских антимонопольщиков, подтвердив виновность изготовителя и распространителя ролика в нарушении требований, установленных Федеральным законом "О рекламе".