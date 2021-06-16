Ученые: у кого больше прав по закону - у мужчин или у женщин

Пока интеллектуалы в разных точках мира схлестнулись в жарких спорах о новой этике, харрасменте и феминизме, на Урале ученые решили провести исследование, чтобы выяснить, у кого больше прав по закону, - у мужчин или женщин? И чем отличается гендерное законодательство разных стран? О том, что показало исследование, в интервью "РГ" с Инарой Ягофаровой, доцентом кафедры теории и истории государства и права Уральского института Управления - РАХГиГС.

Инара, ваша научная работа - это ответ воинствующим феминисткам?

Инара Ягофарова: Ну что вы (улыбается - прим. ред.), как ученый я не могу становиться ни на чью сторону. Согласитесь, в представлении большинства именно мужчина сегодня занимает главенствующее место в обществе. Он настоящий король положения и в семье, и на работе. Любой опрос на улице покажет такую картину. А мне хотелось разобраться в сути, как обстоит дело по закону: мужчины или женщины имеют больше прав? В результате де-юре "король" оказался не таким уж "всемогущим".

Но хотя бы не голым…

Инара Ягофарова: В иных случаях, почти "голым". Так, известен судебный прецедент, когда мужчине отказали в выдаче материнского капитала. История такая: сначала первая жена оставила ему ребенка, потом вторая сбежала, бросив на него еще одного малыша. Но суд не мог встать на сторону отца двоих детей. По закону право на получение капитала имела только мать, даже в таком вопиющем случае, когда детей приходилось воспитывать одному мужчине. После нескольких подобных случаев капитал стали называть семейным, и мужчины получили право на его получение, но при соблюдении ряда условий. Сейчас разработан законопроект об отцовском капитале, его цель исправить этот пробел, уравнять мужчин и женщин в праве на получение пособий на ребенка.

Кроме того, по закону мужчина платит алименты и обязан содержать жену, если она беременна, или если их ребенку еще не исполнилось три года. Женщина никакой реальной ответственности в таком случае не несет. Она обязана выплачивать алименты на ребенка только, если ее лишили родительских прав, и она не принимает участия в воспитании.

Далеко не во всех странах, закон в таких случаях благоволит женщинам. В Германии, например, у мужчин и женщин в этом отношении равные права. Если она зарабатывает больше, то должна выплачивать алименты в том случае, если ребенок остался с отцом.

Пожалуй, самый яркий пример гендерного неравенства то, что служить в армии женщины в России не обязаны.

Инара Ягофарова: Самый известный пример страны, где женщины обязательно должны отслужить в армии наравне с мужчинами, это, конечно, Израиль. Но есть еще целый ряд государств, где существует воинская обязанность для женщин. Это Тайвань, Китай, Малайзия, Перу, Северная Корея и так далее. К слову, если следовать логике тех, кто борется за равные права мужчин и женщин, нужно бы призывать в армию, невзирая на гендерные отличия. Но вряд ли этому будут рады даже самые убежденные феминистки.

Известно немало примеров, когда женщины по суду добивались того, чтобы им дали возможность работать в той или иной мужской профессии. Например, чтобы быть пилотом самолета или капитаном корабля. Есть ли обратные примеры, когда мужчина доказывал бы свое право работать в женской профессии?

Инара Ягофарова: А сугубо женских профессий и не существует. Есть список специальностей, куда женщин не берут в силу физиологических особенностей, когда требуется физическая сила, реакция и прочее. Ко всему, гендерные ограничения в различных сферах существуют для того, чтобы не страдала репродуктивная функция женщин, все-таки учитывается то, что ей предстоит выносить и родить ребенка.

Для представителей сильного пола ограничений нет. Библиотекарем или секретарем мужчина не идет работать не потому, что его не принимают, а потому что это низкооплачиваемые профессии. Семью, работая на этом месте, не прокормишь. Хотя практически во всех сферах, считающихся женскими, есть хотя бы единичные примеры, когда в них работают мужчины. Есть отличные воспитатели в детских садах, медицинские братья, немало продавцов в продуктовых магазинах.

А за совершение преступлений мужчины и женщины несут равную ответственность?

Инара Ягофарова: В нашей стране мужчины несут ответственность по полной, а для женщин предусмотрен целый ряд послаблений. Так, ни одна преступница не может быть лишена свободы пожизненно. Если виновной исполнилось 55 лет, наказанием для нее не могут служить принудительные работы. Если женщина растит ребенка младше трех лет, для нее исключено назначение обязательных, исправительных, или принудительных работ. К матерям детей младше 14 лет не применяется арест.

На пенсию женщины тоже уходят раньше.

Инара Ягофарова: Да, установлена разница в пять лет. Кроме того, если у матери трое детей и она воспитала их до восьми лет, она может выйти на пенсию на три года раньше. А если у нее четверо детей, то на четыре года. На мужчин это правило не распространяется.

Получается, что все перечисленные послабления в законах сделаны главным образом ради детей…

Инара Ягофарова: Безусловно, учитывается гендерная роль женщины, то, что она мать. Учитывается наша физиология, то, что физически мы, как ни крути, слабее мужчин. Ведь законы биологии обойти невозможно, физиологически женщина всегда была и будет отличаться от мужчины, какой бы виток борьбы на равноправие мы ни переживали. В законах, многие из которых, к слову, были разработаны еще во времена СССР, этот фактор учитывается и, на мой взгляд, это большое благо.