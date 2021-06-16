Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области разработал отраслевую цифровую платформу. С середины года начнется ее тестирование, с 2022-го ресурс планируют запустить в постоянном режиме.

Цифровая платформа позволит заказчикам, в том числе и государственным при возведении социальных объектов, находить опытных и хорошо зарекомендовавших себя подрядчиков и поставщиков материалов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Главная цель - перезнакомить потенциальных партнеров. В регионе около 3200 строительных организаций с допусками СРО, 500 проектных бюро, еще столько же производителей стройматериалов. Примерно 80-85 процентов - это малый бизнес, который никого не знает, а его не знает крупный бизнес, - поясняет исполнительный директор союза Юрий Чумерин. - До реорганизации Градкодекса по документам было понятно, кто чем занимается. А сейчас у всех выписка из реестра СРО: и у генподрядчика, и у технического заказчика, и у того, кто строит на атомной станции. Плюс торговые дома, лаборатории, центры ценообразования, учебные центры в колледжах и институтах - всего примерно 6000 игроков рынка. Всех нужно объединить в одну систему. И добавить электронные сервисы, строящиеся объекты. Чтобы пользователь в личном кабинете, набрав, допустим, "Нижний Тагил" и "фасады", получил выборку из 5-6 компаний.

Идея внедрения сквозных цифровых технологий в индустрии, что называется, витает в воздухе. Государственная информационная система Промышленность (ГИСП) не всех устраивает, несмотря на то, что с момента ее запуска создано более 300 сервисов. Буквально на днях стал доступен "Цифровой паспорт предприятия", с его помощью можно узнать уровень цифровизации своего бизнеса и отрасли в целом, ознакомиться с лучшими IT-решениями для промышленности. Правда, еще не все производственники успели понять, насколько это удобно. Скажем, портал внешнеэкономической деятельности Свердловской области Made in Ural задумывали как "одно окно" для экспортеров. В итоге здесь можно найти отраслевой реестр и актуальные контакты предприятий, информацию о регионе, статистику и аналитику по зарубежным рынкам, но нет возможности заказать продукцию, заключить электронный контракт.

Цифровая платформа для промышленности точно не может быть государственной: бизнес должен работать с бизнесом, считают некоторые эксперты

Правда, когда встает вопрос, кто должен выступить заказчиком цифровой платформы для промышленности, которая объединит в себе возможности самых разных баз данных, эксперты не могут прийти к единому мнению, что и показал круглый стол в Институте экономики УрО РАН. Так, строители скинулись на создание платформы из собственных средств, но попросили департамент информатизации и связи Свердловской области поддержать "народную программу". Другой пример: профессор УГЛТУ Андрей Мехренцев предложил ввести цифровой учет депонирования углекислого газа, а профинансировать начинание - металлургам, которые с 2022 года начнут платить ЕС трансграничный углеродный налог.

Какая роль в этих проектах отводится государству?

- Цифровая платформа для промышленности точно не может быть государственной. Бизнес должен работать с бизнесом, нужна кооперация. Кроме того, это позволит размещать рекламу. Область, в свою очередь, готова формировать некий заказ. Допустим, мы знаем, что покупает Россия за границей, - передаем данные на платформу, где собирается Big Data, а она подскажет, есть ли у этой продукции отечественные аналоги, - рассуждает директор областного департамента информатизации Юрий Гущин.

Андрей Облов, консультант по цифровой трансформации, руководивший проектами в Mail.ru Group, считает, что создавать цифровые платформы, дополняющие ГИСП, должны крупные компании в альянсе. Это позволит обмениваться данными об используемом оборудовании, сырье, стандартах. Так, "Северсталь" на своем открытом портале не просто размещает заказы, а делится инвестпрограммами, чтобы другие компании могли понять, что потребуется в перспективе. "Газпром нефть" и "Цифра" организовали совместное предприятие для разработки цифровой промышленной платформы. Ее планируют вывести на рынок в 2021 году. Также нефтяники вместе с Mail.ru Group, Яндекс, Сбербанком и МТС создали альянс по развитию искусственного интеллекта.

У Яндекса уже имеются типовые решения для сквозных технологий. Одно из них - создание единого API (англ. application programming interface - способы, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой). Ядром выступает облачная платформа, куда стягивается и где обрабатывается разнообразная информация, в том числе с предприятий. Какую-то часть можно выдавать вовне, в том числе властям и населению. Например, данные о загрязнении воздуха на территории в виде тепловой карты. Или сведения, откуда чаще забирают машины на штрафстоянки, - это подскажет, где в городе надо добавить парковочных мест.

- От этого выиграют и государство, и жители, и бизнес, - уверен Андрей Еремин, руководитель направления по работе с регионами в РФ компании Яндекс. - Бизнес получит информацию, граждане - прозрачную картину происходящего в регионе, а государство сможет контролировать, какие данные приходят и запрашиваются. То есть понимать, какую отрасль надо развивать.

Сейчас IT-компания с одним из регионов прорабатывает тестовый сценарий, но раскрыть, какой субъект РФ станет пилотной территорией, ее представитель отказался.