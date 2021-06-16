В Югре на IT-форуме показали первого в стране робота-диагноста

Не болит ли горло, нет ли насморка, кариеса или температуры, способен за считанные секунды распознать первый в России доктор-робот. Отечественная компания-разработчик презентовала его на полях проходящего в эти дни международного IT-форума в Югре.

Доктора Бота планируют использовать в помощь медработнику для диагностики ребятишек в детских садах, когда с утра они только-только приходят в группы. Три садика в Ханты-Мансийске уже выбрали в качестве пилотных площадок для внедрения цифрового помощника.

- Тщательно осмотреть, обследовать всех детей на входном контроле даже самому опытному врачу не под силу, ведь в каждом садике минимум по 200 малышей, - говорит руководитель компании-разработчика Дмитрий Тей. - А робот обращает внимание на насторожившие его симптомы и подает сигнал медицинскому работнику. Что-то с ребенком не так. А нет ли у него простуды?

Цифровой доктор ориентирован, прежде всего, на выявление респираторных заболеваний, но он, кроме того, умеет самостоятельно измерять рост и вес ребенка, вносить в систему информацию о поставленных ему прививках, пополнять новыми данными историю его болезни.

Как признается Дмитрий Тей, в России пока нет аналогов такому боту-диагносту. И причина не столько в сложности самой разработки, сколько в отсутствии необходимых данных для обучения нейросети.

- Невозможно ни найти, ни купить медицинские снимки глаз, носа и зева ребенка. Мы самостоятельно собирали эту информацию в течение двух лет в одиннадцати поликлиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска перед тем, как выпустить робота.

По словам разработчиков, Доктор Бот проработает в пилотном режиме в течение полугода. После окончания "испытательного срока" будет принято решение о "приеме на работу" его собратьев и в другие детсады региона.

Проект уже одобрили в департаменте здравоохранения и департаменте информационных технологий Югры.

Кстати

Международный IT-Форум в Югре проходит с участием стран БРИКС и ШОС. Он посвящен актуальным мировым проблемам и новациям в сфере цифровых технологий. В этом году участие в нем принимают делегаты из 70 стран мира и 77 регионов России. Главные темы для обсуждения: искусственный интеллект, цифровая трансформация в России и мире, жизнь в постковидном пространстве.