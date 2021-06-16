В Тюмени врачи спасли палец аккордеонисту

В тюменской клинике смогли вернуть подвижность пальцу пациента - профессионального музыканта.

Как рассказали в пресс-службе ОКБ №2, где на базе взрослого приемного отделения организован прием по направлению "кистевая хирургия", 30-летний мужчина повредил безымянный палец циркулярной пилой. Из-за травмы тот перестал разгибаться. А поскольку тюменец играет в ансамбле на аккордеоне и преподает в музыкальном училище, здоровые руки для него - жизненная необходимость.

Травматолог-ортопед Владимир Малишевский выполнил тенолиз - операцию, в процессе которой сухожилия освобождаются из рубцов и спаек с окружающими тканями. Дефект восполнили длинной сухожильной мышцей руки пациента - палец выпрямился.

"Пациенту выполнили кожную пластику перекрестным кровоснабжаемым лоскутом, пересадив кожу с соседнего пальца и запястья. Пока внешне заметно, что кожа пересажена, но уже через полгода этого не будет видно", - отметили в больнице.

Сейчас, спустя три месяца после операции, музыкант вернулся к игре на любимом инструменте.