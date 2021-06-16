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16.06.2021 14:17
Рубрика: Происшествия

Срок созревания

Заключенные тюменской колонии выращивают овощи и солят селедку
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 132(8483)
В конце июня в республику Бурятия из тюменской исправительной колонии № 2 отправится вкусный груз - более 17 тонн среднесоленой сельди, за подготовку которой отвечают пять осужденных. Работа выполняется в рамках конкурсного контракта на базе специального цеха, который в ИК-2 открыли в текущем году.

- Замороженную сельдь колония приобретает на аукционе. Солят ее по ГОСТу: для заказчика из Бурятии делают среднесоленый маринад, а для столовой самого исправительного учреждения и магазина на его территории - слабосоленый, - рассказала начальник пресс-службы УФСИН России по Тюменской области Ольга Мальцева.

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Кстати, в колонии намерены расширить производство этого продукта именно для местной системы ФСИН, для чего до конца года планируется засолить еще 30 тонн.

Еще больше осужденных в эти дни трудится в экспериментальной теплице круглогодичного цикла, запущенной в прошлом календарном сезоне, - они ухаживают за высаженными перцами, томатами, огурцами, зеленью. Не прекращается работа и на грядках открытого грунта - здесь растет редис. Урожай ранних сортов - около 70 килограммов - уже собрали. До конца лета в ИК-2 планируют снять чуть менее тонны неприхотливого овоща. Редис также отправляют в столовую и в магазин при колонии.

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