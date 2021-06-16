В Тобольске спасли пациента с увеличенной из-за COVID-19 селезенкой

С очень сложным медицинским случаем, потребовавшем буквально ювелирного мастерства, столкнулись тобольские хирурги. На операционный стол попал пациент, у которого из-за перенесенного ранее COVID-19 развился тромбоз селезеночных вен, который, в свою очередь, привел к двукратному увеличению размера селезенки.

"Мужчина средних лет поступил в хирургическое отделение с жалобами на дискомфорт в животе и проявления интоксикации организма. Диагностика выявила увеличенную селезенку: она достигала размера печени. Причиной патологии стало нарушение оттока крови из-за тромбоза, который в свою очередь развился как последствие перенесенной ранее коронавирусной инфекции", - рассказал Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь областной больницы №3.

Ситуацию осложнили угроза внутреннего кровотечения из-за поражения сосудов, и также начавшийся сепсис. Селезенку нужно было срочно удалять. Из-за ее нетипично большого размера хирургам пришлось делать полостную операцию через разрез сложной формы.

Так как из-за заражения крови свертываемость была низкой, любое неосторожное движение могло вызвать сильное кровотечение. Операция была невероятно сложной и заняла два часа, но все завершилось благополучно, хотя, признались тобольские врачи, они впервые столкнулись с тромбозом селезеночных вен после коронавирусной инфекции.

Пациент восстанавливался сначала в реанимации, затем - в палате интенсивной терапии.