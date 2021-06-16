Кондукторов в автобусах 21-го маршрута в Екатеринбурге заменили новые стационарные валидаторы. Однако автоматическое бесконтактное "обилечивание" не решает всех проблем.

Не заметить новые валидаторы невозможно, тем более когда автобус практически пустой. Большие прямоугольные гаджеты в ярко-желтых рамках закреплены на поручнях напротив входных дверей - на каждый салон выходит три штуки. Этого вполне достаточно, считает зампредседателя комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Николай Вахлов. В режиме презентации, когда в просторном салоне около двух десятков чиновников и журналистов, бесконтактная оплата кажется легкой и удобной. Действительно, невозможно спорить с тенденцией массового ухода от наличных денег - ведь картой платить проще.

- По статистике более 60 процентов пассажиров оплачивает проезд Е-картой, банковскими картами и пользуется другими видами бесконтактной оплаты. Поэтому мы решили, что это будет удобно пассажирам. Вошел в салон, оплатил и едешь дальше. Сейчас 21-й маршрут работает без кондукторов. Валидаторы также появились и на автобусах № 25 и 50, - сообщил Вахлов.

Чиновники уверяют, что новая система тестировалась с апреля и неплохо зарекомендовала себя. Горожане быстро привыкли искать глазами не кондуктора, а валидатор. Однако богатый опыт использования общественного транспорта подсказывает, что в утренней и вечерней давке подойти к устройству смогут единицы. Что же делать? Передавать карту? Николай Вахлов так делать не советует: "Валидатор работает быстро: несколько секунд - и чек готов".

Но если в час пик на остановке в каждую дверь уже заполненного автобуса одновременно заходят пять-десять человек, никто не будет ждать, пока входящий заплатит за билет, - те, кто входит следом, моментально "спрессуют" пассажиров так, что руку не поднять. И, кстати, не пострадает ли в давке дорогостоящее устройство? Последний момент, оказывается, продумали заранее - новые терминалы вандалоустойчивы, успокаивают в мэрии.

Коммерческие перевозчики на автобусах малого и среднего класса пока работают по старинке: их установкой терминалов не озадачивают

Что, впрочем, отнюдь не гарантирует бесперебойную работу самого электронного устройства. Как признали в ЕМУП "Гортранс", во время тестирования валидаторы нередко "зависали". И над решением этой проблемы сейчас продолжают работать специалисты.

Чуть раньше, чем в Екатеринбурге, стационарные валидаторы появились в Челябинске, но там их устанавливают в трамваях и троллейбусах. Несмотря на сопоставимую стоимость (один екатеринбургский валидатор стоит 130-140 тысяч рублей, у соседей - 112 тысяч), выглядят южноуральские устройства иначе - они совсем маленькие, величиной с ладонь. И чек не выдают. Что вызывает недовольство челябинцев: как доказать факт оплаты?

В Екатеринбурге бумажный билет гарантирован. Даже если в устройстве закончится лента.

- Теперь эта еще одна моя обязанность, - улыбается водитель автобуса Илхомжон Розиков. - Если что, я поставлю новую ленту - запасные рулончики лежат в кабине.

Кстати, с уходом кондуктора на водителя ложится также обязанность "обилетить" пассажиров за наличные. Напомним, таких немало - 40 процентов. И это еще одна проблема, ведь принимать деньги, отсчитывать сдачу и отрывать билет во время движения водителю строго запрещено. Получается, время остановок заметно увеличится и график движения окажется под угрозой.

Экономическая сторона нововведения пока остается за скобками. Общие затраты на оснащение автобусов 21-го маршрута стационарными валидаторами авторы идеи не называют, но они должны быть не очень высоки - переоборудовать муниципальный транспорт помог нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", то есть большую часть расходов взял на себя федеральный бюджет. По логике, муниципальный перевозчик мог бы неплохо сэкономить на оплате труда кондукторов. Но это маловероятно: во-первых, большинство из них уже перевели в контролеры. Во-вторых, совсем от кондукторов на 21-м маршруте не отказываются - как выяснилось, они все-таки будут дублировать стационарные валидаторы в час пик.

Не получится и заработать на штрафах - даже несмотря на то, что число контролеров заметно увеличится. Транспортники признаются: сейчас безбилетнику практически ничего не грозит. Контролер может только попросить "зайца" оплатить проезд либо покинуть салон (в силу законодательных недоработок он не имеет права даже составить протокол). В общем, получается реинкарнация советского лозунга "Совесть пассажира - лучший контролер". (В 1970-х в общественном транспорте установили кассы самообслуживания: бросаешь мелочь и отрываешь себе от рулончика билет. Позднее появились абонементы и компостеры - обязанность пробить билет тоже возлагалась на самого пассажира. Впрочем, контролеров было достаточно и штраф "зайцу" грозил вполне реальный.)

Тем временем в комитете по транспорту обещают, что в сентябре город получит по нацпроекту еще 60 автобусов, оборудованных терминалами. Планируется, что они будут курсировать по 24-му и 18-му маршрутам. Коммерческие перевозчики на автобусах малого и среднего класса пока работают по старинке: их установкой терминалов не озадачивают. Возможно, потому, что негативная реакция предпринимателей ожидаема: покупка даже двух устройств для двухдверного пазика обойдется приблизительно в 300 тысяч рублей (а это почти пятая часть стоимости нового автобуса). К тому же "молчаливые кондукторы" не гарантируют собираемость платежей. Кстати, еще несколько лет назад коммерсанты выдвигали ультиматум о повышении стоимости проезда до 70 рублей, так что маловероятно, что они согласятся на новые расходы при прежних доходах.