Решетников назвал эффект от нацпроекта "Производительность труда"

Рост добавочной стоимости на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда" составляет 5,2% в год, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

"У нас статистика запаздывает, пока есть данные только за 2019 год, - заявил министр, выступая по видеосвязи. - Она показывает, рост на предприятиях-участниках нацпроекта на 5,2% по добавочной стоимости, это очень много".

Инвестиции в повышение производительности труда относительно невелики, однако именно они могут оказаться более эффективным вложением денег, чем строительство новых заводов и фабрик, вложения в основной капитал, добавил Максим Решетников.

"Проект вроде не слишком заметен, но оказывает очень большое влияние на всю экономику", - заключил глава Минэкономразвития.