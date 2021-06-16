РФПИ надеется зарегистрировать "Спутник V" в ЕС в течение двух месяцев

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв о препарате, а информация о задержках в процедуре регистрации не соответствует действительности, отмечают в РФПИ.
Ранее в агентство Рейтер сообщило, что одобрение вакцины в ЕС откладывается из-за непредоставления полной информации в необходимые сроки.
"Эта информация не соответствует действительности. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв", - говорится в сообщении фонда.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации".
"РФПИ и Центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет", - подчеркивают в фонде.
"Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда "Спутника V" рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев", - заключили в РФПИ.