Рябков: Позиция Москвы по ряду вопросов неизменна

Российская сторона готова обсуждать все темы, но не будет менять свою принципиальную позицию по ряду вопросов. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел Сергей Рябков перед началом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Американцы не должны впадать в заблуждение относительно того, что путем какого-то либо нажима, либо каких-то вербальных приемов они могут изменить нашу принципиальную позицию по известным сюжетам", - заявил дипломат агентству ТАСС.

По его словам, российская делегация готова обсуждать любые темы, поднятые американцами. "Мы не уходит от обсуждения никаких тем. Нет такого, что какие-то темы мы не готовы обсуждать", - подчеркнул Рябков. "Ожидания у нас реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий. Готовы пройти свою часть пути в интересах стабилизации и затем нормализации отношений. Готовы ли к этому США - вопрос", - добавил дипломат.

Как обратил внимание Рябков, Москве удалось согласовать абсолютно все интересующие вопросы для саммита Россия - США.