Роспотребнадзор проверил качество конфет

В первом квартале 2021 года по предписанию Роспотребнадзора в России утилизировали 1,6 тонны некачественных конфет. Об этом говорится в материале на сайте ведомства.

В нем отмечается, что за аналогичный период прошлого года из оборота было изъято 25 тонн сладкой продукции, выпущенной с нарушениями.

Так, например, по данным Роспотребнадзора, более 3% изъятых в этом году конфет заражены плесенью и патогенными микроорганизмами, 2,75% приготовлены с технологическими нарушениями: например, в них может быть завышено содержание сахара или кислоты. В прошлом году на прилавках магазинов были обнаружены конфеты даже с содержанием токсичных веществ. Для потребителя это могло обернуться в лучшем случае отравлением.

Отмечается, что всего в первом квартале 2021 года Роспотребнадзор исследовал более 15 тысячи проб кондитерских изделий.