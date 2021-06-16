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16.06.2021 09:15
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор проверил качество конфет

Текст: Елена Манукиян

В первом квартале 2021 года по предписанию Роспотребнадзора в России утилизировали 1,6 тонны некачественных конфет. Об этом говорится в материале на сайте ведомства.

Фото: Saxon Vinkovic/ wikipedia.org
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В нем отмечается, что за аналогичный период прошлого года из оборота было изъято 25 тонн сладкой продукции, выпущенной с нарушениями.

Так, например, по данным Роспотребнадзора, более 3% изъятых в этом году конфет заражены плесенью и патогенными микроорганизмами, 2,75% приготовлены с технологическими нарушениями: например, в них может быть завышено содержание сахара или кислоты. В прошлом году на прилавках магазинов были обнаружены конфеты даже с содержанием токсичных веществ. Для потребителя это могло обернуться в лучшем случае отравлением.

Отмечается, что всего в первом квартале 2021 года Роспотребнадзор исследовал более 15 тысячи проб кондитерских изделий.

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