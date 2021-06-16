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16.06.2021 06:01
Рубрика: Экономика

В течении лета

Какие речные круизы нам предлагают туроператоры
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Круизы по рекам на это лето россияне приобретают за несколько месяцев вперед, а суда уходят в плавание с полной загрузкой.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Максим Блинов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Максим Блинов / РИА Новости www.ria.ru

Популярность путешествий по воде растет, и судоходные компании вместе с туроператорами стараются предложить туристам маршруты на любой вкус и бюджет. Вот что рассказали об этом представители туриндустрии.

Фото: Предоставлено компанией "ВодоходЪ"
Как круизы по Енисею стали новым трендом в отечественном туризме

Круизы отправляются по Волге, Дону, Каме и по всем рекам России, где могут пройти суда. Доступны также путешествия по Ладожскому и Онежскому озерам, Азовскому и Черному морям. В России действуют тысячи маршрутов, которые обслуживают более 40 судоходных компаний, рассказывает коммерческий директор компании "Круизный дом" Лариса Смирнова. Так что отправиться в плавание можно почти из любой части страны.

Круизные теплоходы выходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Анапы, Красноярска и даже Дудинки, добавляют в компании "Водоход".

Есть возможность подобрать круиз по своему вкусу. Плыть можно как к южным морям, так и к северным озерам, а в пути посетить исторические города или любоваться сказочными природными ландшафтами. Цены зависят от класса судна, типа обслуживания и продолжительности плавания. Стоят круизы от 10-15 до 400-500 тысяч рублей на человека. Самые дорогие - круизы по Черному морю или Енисею.

Популярнее всего круизы по рекам Центральной России. Первенство уже много лет удерживает маршрут Москва - Санкт-Петербург, рассказывает заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Длится такое плавание от 11 до 14 дней. Взять можно как полный круиз, так и только половину, то есть, например, проплыть по воде путь от Москвы до Санкт-Петербурга, а обратно вернуться на поезде. Теплоход проходит Карелию и такие знаменитые города как Мышкин, Углич, Старая Ладога, Волхов, туристическую деревню Мандроги, Валаам, остров Кижи. Маршрут составлен таким образом, что по пути в Санкт-Петербург судно делает остановки в одних пунктах, а на обратном пути - в других.

Ассортимент маршрутов особенно разнообразен летом, говорят представители туриндустрии. Например, открывается маршрут из Москвы в Астрахань, которого нет в мае. Теплоход выходит из столицы по каналу имени Москвы, заходит в Волгу и далее следует на юг в сторону Каспийского моря. По пути путешественники посещают Ярославль, Кострому, Самару, Ульяновск, Волгоград и затем Астрахань. Обратный путь окажется не менее интересным, так как остановки будут уже в других городах. Полный круиз длится 19-20 дней.

Большим спросом пользуются круизы по городам средней Волги: в Плес, Кострому, Ярославль. Динамично растет спрос на круизы в Татарстан. По пути теплоход проходит невероятно красивый, харизматичный остров Свияжск недалеко от Казани и посещает древнюю стоянку Булгар. Такие круизы длятся от 10 до 12 дней.

Фото: Георгий Субботин
Между городами Поволжья открыли турмаршруты по железной дороге

Есть также трехдневные круизы на выходные дни. Это очень удобный формат отдыха, так как не нужно брать отпуск, но при этом на палубе теплохода, неспешно скользящего по водной глади, можно полностью отключить от повседневной суеты.

В этом году вновь запустили круизы по Оке. В прошлом году маршрут не действовал из-за маловодности реки. Судно заходит в село Константиново, где находится музей-заповедник Сергея Есенина, а также в Касимов, Рязань и Муром.

В этом году в расписании появились водные туры по югу России. Например, отправиться в путешествие можно из Ростова-на-Дону в Анапу. Круиз проходит сразу по двум морям - Азовскому и Черному.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Советы речного туриста со стажем - путешественникам и туроператорам

Текст: Ирина Краснопольская
...И все-таки лето пришло. И полнится интернет предложениями мест отдыха, вида отдыха.

Да, подорожали и места, и виды. Ковид во все вмешался. А уж как заманчивы круизные призывы! Здесь и денежные скидки сулят, "независимо от класса кают". И обилие всевозможных развлечений. И посещение уникальных российских достопримечательностей...

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Россияне раскупили места на круизных теплоходах

Признаюсь, может, потому, что родилась и выросла в городе, который на слиянии двух великих рек - Волги и Оки, - старалась и стараюсь не пропустить ни один круизный сезон. Ничто не идет в сравнение с красотой, неким умиротворением путешествия по речной глади. Без качки, штормов. А уж вечера, проведенные на палубе теплохода речного круиза, ни с чем не сравнить...И как старожил, как человек, можно сказать, причастный к речным круизам... Советы и пожелания.

Очень бы хотелось, чтобы изменился доступ к теплоходам. Среди пассажиров всегда много пожилых, много тех, кто с детьми, иногда совсем крохотными, в колясках. А подойти к теплоходам сложно - или крутая лестница, или не лучшая дорога. На машине подъехать нельзя. И при этом нет помощи со стороны команды. Почему?

Надо, чтобы на палубах повсеместно были удобные или стулья, или кресла, или скамейки. Чтобы можно было не только ходить, бегать по палубам. Но и сидеть, отдыхать, уткнувшись в экран мобильного телефона или компьютера, читать, беседовать. Очень желательно соблюдение тишины. Бесконечная громкая музыка создает настроение? Это опасное заблуждение! Танцы на палубе - это великолепно. Но не в ущерб вечерней тишине.

Складывая чемодан, не забудьте положить в него принадлежности для ванной комнаты, начиная от зубной пасты, шапочки для волос, шампуня. К сожалению, самой ванной комнаты может не быть в вашей каюте, и это тоже нужно учитывать. Как и то, что место для чемодана предусмотрено не везде. Если вы пользуетесь феном, то не забудьте и его положить в чемодан, поскольку вряд ли таковой будет на теплоходе. Прихватите удлинитель: зарядных устройств для нашей современной техники может не быть. Надо брать их с собой. А удлинитель требуется потому, что, как правило, розетки в каютах в таких местах, что до них сложно дотянуться. И кипятильником, который тоже лучше прихватить, иначе не воспользоваться. Если вы принимаете лекарства, то запаситесь ими. Не всегда аптека может быть под рукой. Хорошо, что захватили с собой купальные принадлежности. Только не бросайтесь в воду по соседству с причаленным теплоходом. Это не место для купания!

Очень важно взять с собой не только солнцезащитные очки, но и теплую одежду. Поверьте старожилу! Даже в самую сильную жару вечера на воде холодные. И демисезонная - именно демисезонная куртка или пальто, теплый шарф очень-очень кстати. Иначе холодный вечер вас запрет в каюте. А это очень обидно!

Счастливого плавания!

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