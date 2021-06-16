Круизы по рекам на это лето россияне приобретают за несколько месяцев вперед, а суда уходят в плавание с полной загрузкой.

Популярность путешествий по воде растет, и судоходные компании вместе с туроператорами стараются предложить туристам маршруты на любой вкус и бюджет. Вот что рассказали об этом представители туриндустрии.

Круизы отправляются по Волге, Дону, Каме и по всем рекам России, где могут пройти суда. Доступны также путешествия по Ладожскому и Онежскому озерам, Азовскому и Черному морям. В России действуют тысячи маршрутов, которые обслуживают более 40 судоходных компаний, рассказывает коммерческий директор компании "Круизный дом" Лариса Смирнова. Так что отправиться в плавание можно почти из любой части страны.

Круизные теплоходы выходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Волгограда, Астрахани, Ростова-на-Дону, Анапы, Красноярска и даже Дудинки, добавляют в компании "Водоход".

Есть возможность подобрать круиз по своему вкусу. Плыть можно как к южным морям, так и к северным озерам, а в пути посетить исторические города или любоваться сказочными природными ландшафтами. Цены зависят от класса судна, типа обслуживания и продолжительности плавания. Стоят круизы от 10-15 до 400-500 тысяч рублей на человека. Самые дорогие - круизы по Черному морю или Енисею.

Популярнее всего круизы по рекам Центральной России. Первенство уже много лет удерживает маршрут Москва - Санкт-Петербург, рассказывает заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Длится такое плавание от 11 до 14 дней. Взять можно как полный круиз, так и только половину, то есть, например, проплыть по воде путь от Москвы до Санкт-Петербурга, а обратно вернуться на поезде. Теплоход проходит Карелию и такие знаменитые города как Мышкин, Углич, Старая Ладога, Волхов, туристическую деревню Мандроги, Валаам, остров Кижи. Маршрут составлен таким образом, что по пути в Санкт-Петербург судно делает остановки в одних пунктах, а на обратном пути - в других.

Ассортимент маршрутов особенно разнообразен летом, говорят представители туриндустрии. Например, открывается маршрут из Москвы в Астрахань, которого нет в мае. Теплоход выходит из столицы по каналу имени Москвы, заходит в Волгу и далее следует на юг в сторону Каспийского моря. По пути путешественники посещают Ярославль, Кострому, Самару, Ульяновск, Волгоград и затем Астрахань. Обратный путь окажется не менее интересным, так как остановки будут уже в других городах. Полный круиз длится 19-20 дней.

Большим спросом пользуются круизы по городам средней Волги: в Плес, Кострому, Ярославль. Динамично растет спрос на круизы в Татарстан. По пути теплоход проходит невероятно красивый, харизматичный остров Свияжск недалеко от Казани и посещает древнюю стоянку Булгар. Такие круизы длятся от 10 до 12 дней.

Есть также трехдневные круизы на выходные дни. Это очень удобный формат отдыха, так как не нужно брать отпуск, но при этом на палубе теплохода, неспешно скользящего по водной глади, можно полностью отключить от повседневной суеты.

В этом году вновь запустили круизы по Оке. В прошлом году маршрут не действовал из-за маловодности реки. Судно заходит в село Константиново, где находится музей-заповедник Сергея Есенина, а также в Касимов, Рязань и Муром.

В этом году в расписании появились водные туры по югу России. Например, отправиться в путешествие можно из Ростова-на-Дону в Анапу. Круиз проходит сразу по двум морям - Азовскому и Черному.