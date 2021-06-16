Парадокс, но почти два века наши отношения с США развивались без личных встреч лидеров государств. Политической подоплеки в этом не было - все решала география. До появления межконтинентальной авиации такие визиты были почти кругосветными путешествиями.

Но судьба все-таки сводила первых лиц. Самая интригующая встреча - царя Петра I и Уильяма Пенна в Лондоне, в 1698 году.

Открыл Америку

Царь Петр в представлении не нуждается. А вот о Пенне рассказать надо.

53-летний британец Уильям Пенн был владельцем 120 тыс. кв. км земли в Северной Америке. Ее он получил в порядке обмена: британский король должен был много денег отцу Уильяма, адмиралу Пенну-старшему. Отдал долг землей. Уильям в Америке начал создавать общество на основе идей христиан-квакеров: каждый человек уникален, все равны и честны, власть - выборная. Все люди братья, даже индейцы...

Что-то у Пенна получилось, что-то нет. Тем не менее в историю он вошел как один из отцов-основателей США. Основал также Филадельфию - позже этот город станет первой столицей США.

Судьбоносной лондонскую встречу Петра и Уильяма не назвать: вряд ли идеи Пенна могли заинтересовать нашего царя (он приехал не за идеями, а за корабельными технологиями и за мастерами), да и самих квакеров на Руси тогда считали сектантами и еретиками. Но русский царь получил информацию о Новом Свете из первых рук, благо в переводчике нужды не было: оба свободно говорили по-голландски.

При Петре I на нашем рынке появились американские товары.

В разгар войны за независимость тринадцати американских колоний от Великобритании (1775-1783 годы) Екатерина II объявила о нейтралитете, но не простом, а вооруженном: отправила флот к берегам Америки. Мы продемонстрировали готовность защищать право на торговое судоходство в условиях, когда англичане блокировали торговлю восставших колоний. Таким образом Россия выступила на стороне никем не признанных США, которым тогда было 4 года от роду. Джордж Вашингтон комплементарно оценил поступок русских.

В этих креслах (дом 1660 года постройки, отдален от суеты большим парком) президенты обсудят двусторонние отношения и мировые проблемы. Фото: REUTERS

Почти на высшем

В 1809 году в Петербург прибыл посол США Джон Адамс. Между американцем и императором Александром I сложились добрые отношения: беседовали во время прогулок по набережной Невы, вместе посещали обсерваторию. Адамс проработал 4,5 года, наладил деловые связи. Позже Адамс станет президентом США.

Похожая история с Джеймсом Бьюкененом: в 1832-1833 годах был послом в России, а затем стал президентом США. Сам себя называл "фаворитом императора Николая I и императрицы".

Почти весь XIX век отношения между Россией и США можно назвать плодотворными. При Николае I США внесли огромный вклад в нашу эпохальную стройку: железную дорогу Москва - Санкт-Петербург. Она - третья железная дорога в Российской империи.

Во время Крымской войны (1853-1856 годы) США заняли нейтральную позицию, что было нам на руку. Потеряв торговых партнеров в Европе, восполнили дефицит закупками в Америке.

В той войне мы лишились Черноморского флота. Но уже через год на американских верфях были заложены корабли для России.

За добро мы платили добром: вскоре в США разразилась гражданская война между КША (Конфедеративные Штаты Америки) и поредевшими США. Россия мудро выступила на стороне светлых сил: Александр II отправил для поддержки северян в порты Нью-Йорка и Сан-Франциско Балтийскую и Тихоокеанскую эскадры. Великий Авраам Линкольн был нам очень признателен.

США оказывали России большую помощь во время голода 1891-1892 и 1921-1923 годов.

Впрочем, в основе отношений чаще лежал расчет: мы были платежеспособным рынком для их технологий, станков и целых производств. Еще до установления дипотношений с СССР американские промышленники помогали нам наладить автомобильную промышленность, металлургию и тракторостроение. Термин "помогали" не надо понимать буквально. Мы получали то, в чем нуждались, США богатели. И все довольны. Прагматизм и учет интересов партнера творят чудеса.

Война и мир

В двух мировых войнах мы с американцами были братьями по оружию. Но если в Первую мировую лидеры стран не встречались, то за годы Второй мировой - дважды: в составе "большой тройки" Сталин и Рузвельт вели переговоры в Тегеране и в Ялте.

После войны "большая тройка" (от США - Гарри Трумэн) собралась в Потсдаме. В последний раз.

Далее 10 лет - без личных встреч. Паузу прервали Дуайт Эйзенхауэр и Никита Хрущев: в 1955-м пересеклись в Женеве, затем Хрущев полетел в Америку. В 1961 году Кеннеди и Хрущев в Вене обсуждали европейские проблемы, летом 1963-го в Женеве подписали, в частности, важный меморандум по созданию "горячей линии" на случай кризиса.

С 1970-х встречи на высшем уровне стали повседневностью.

Из первых лиц нашего государства абсолютный лидер по встречам на высшем уровне - Путин: многократно встречался с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем, Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Конкретно

Время первых

Первым президентом США, посетившим СССР (Ялту), был Франклин Рузвельт: в феврале 1945 года.

Вторым был Ричард Никсон: посетил Москву в мае 1972 года.

Третий - Джеральд Форд: в 1974-м во Владивостоке провел переговоры с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

Первым из наших лидеров "открыл Америку" Никита Хрущев: во время визита 1959 года в США летал на вертолете с Эйзенхауэром, встречался с общественностью, включая агрессивно настроенных оппонентов, ел хот-доги, требовал отвезти его в Диснейленд (было отказано), познакомился с Мэрилин Монро и Фрэнком Синатрой.

Семья

Американская любовь русского дипломата

Один из рекордсменов на посту российского посла в США - Александр Бодиско. Удивительная личность: сын банкира, оба младших брата - декабристы. В 1837 году назначен чрезвычайным посланником в США, пробыл на посту 17 лет, это время считают расцветом дипотношений между Россией и Америкой. Был настолько популярен, что его свадьбу с американкой Хэрриэт Биал посетил президент США Мартин Ван Бюрен. Бодиско в то время было 54, и он влюбился в 16-летнюю девушку (в XIX веке невесты рано шли под венец) с первого взгляда.

Генриетта Бодиско, портрет кисти Иоганна Дорнера. В девичестве - Уильямс (на английском имя звучит чуть иначе: Harriet).

За 14 лет совместной жизни у четы родилось пятеро детей. В 1854 году Александр Бодиско скончался. В день его похорон прервали заседания Конгресса, что считают беспрецедентным случаем в истории США. Траурную церемонию посетил президент Франклин Пирс и члены правительства.

Кстати

Места их встреч

Лидеры нашей страны и США встречались: в Тегеране, Ялте, Потсдаме, Москве, Владивостоке, Хельсинки, Вашингтоне, Нью-Йорке, Женеве, Рейкьявике, Праге, Ванкувере, Любляне, на японском Хоккайдо, в поместье "Уокер Поинт" (штат Мэн, США), в Лондоне, мексиканском Лос-Кабосе, Мюнхене, Гамбурге, Кроуфорде (штат Техас, США), Осло, на ирландском курорте Лох-Эрн, в Нормандии, Санкт-Петербурге, Пекине, Дананге (Вьетнам) и др.