СМИ будут штрафовать за упоминание террористических организаций без маркировки

Госдума ввела штрафы за публикации о террористических группировках без маркировки. Такой закон был принят на пленарном заседании.

Документ вводит административную ответственность за распространение информации о признанных террористическими организациях без указания на то, что их деятельность запрещена.

Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн объяснил, что документ направлен на устранение правовой коллизии. Пока что указанная обязанность об упоминании установлена только при распространении информации об экстремистских организациях, а также в тех случаях, если деятельность той или иной структуры признана нежелательной.

При этом аналогичные обязанности в отношении организаций, признанных на территории нашей страны террористическими, закон не устанавливает. А ведь терроризм - это, как известно, высшая форма экстремизма, указал парламентарий.

Закон устраняет нынешний правовой "пробел".

Для физлиц вводятся штрафы в 2-2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.